GPD анонсировала ноутбук GPD Duo с двумя OLED дисплеями, позволяющий трансформироваться в планшет

Компания GPD, известная в качестве производителя миниатюрных игровых компьютеров и ноутбуков, теперь заинтересовалась полноразмерными ноутбуками. Компания опубликовала изображение и некоторые характеристики своего будущего устройства GPD Duo с двумя дисплеями.

Ноутбук GPD Duo имеет два 13,3-дюймовых OLED дисплея. Однако их конфигурация несколько отличается от решений, которые ранее демонстрировали другие производители. Вместо того, чтобы использовать второй дисплей вместо клавиатуры, в случае GPD Duo он закреплен на дополнительном шарнире над основным экраном. Следовательно, его можно раскрыть и разместить два дисплея один над другим. Также второй дисплей можно расположить перед главным экраном или позади него, что превратит ноутбук в планшет. Устройство поддерживает сенсорный ввод (до 10 нажатий одновременно), возможность использования стилуса (4096 уровней нажатия) и протокол Microsoft Pen для совместимости с Surface Pen.

GPD DUO high definition picture

The GPD DUO features dual 13.3-inch OLED screens, utilizing Samsung's original AM-OLED panels. When folded, the device is the size of an A4 sheet of paper, and when both screens are fully extended, it measures 18 inches. It supports 10-point… pic.twitter.com/PrF0gVyMJr

