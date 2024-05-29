GPD анонсировала ноутбук GPD Duo с двумя OLED дисплеями, позволяющий трансформироваться в планшет

Компания GPD, известная в качестве производителя миниатюрных игровых компьютеров и ноутбуков, теперь заинтересовалась полноразмерными ноутбуками. Компания опубликовала изображение и некоторые характеристики своего будущего устройства GPD Duo с двумя дисплеями.

Ноутбук GPD Duo имеет два 13,3-дюймовых OLED дисплея. Однако их конфигурация несколько отличается от решений, которые ранее демонстрировали другие производители. Вместо того, чтобы использовать второй дисплей вместо клавиатуры, в случае GPD Duo он закреплен на дополнительном шарнире над основным экраном. Следовательно, его можно раскрыть и разместить два дисплея один над другим. Также второй дисплей можно расположить перед главным экраном или позади него, что превратит ноутбук в планшет. Устройство поддерживает сенсорный ввод (до 10 нажатий одновременно), возможность использования стилуса (4096 уровней нажатия) и протокол Microsoft Pen для совместимости с Surface Pen.

GPD DUO high definition picture The GPD DUO features dual 13.3-inch OLED screens, utilizing Samsung's original AM-OLED panels. When folded, the device is the size of an A4 sheet of paper, and when both screens are fully extended, it measures 18 inches. It supports 10-point… pic.twitter.com/PrF0gVyMJr — GPD Game Consoles (@softwincn) May 29, 2024

«В сложенном состоянии устройство имеет размер листа бумаги формата А4, а когда оба экрана полностью развернуты, оно имеет размер 18 дюймов», — сообщает GPD.

GPD не называет интерфейсы, доступные на Duo. Но, судя по изображению, похоже, что на задней панели будет порт Ethernet, а также OcuLink для подключения eGPU. Сбоку есть по крайней мере два USB-порта, а с левой стороны ноутбука — что-то похожее на устройство для чтения карт памяти. На изображении видно несколько других портов, но из-за низкого разрешения трудно определить, какие именно.

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GPD Duo будет иметь полноразмерную клавиатуру и обычный трекпад, что отличант его от Lenovo Yoga Book 9i, который поставлялся с отдельной Bluetooth-клавиатурой для размещения на втором дисплее. Компания указывает на TDP 35 Вт и «компьютер с искусственным интеллектом», но не указывает, какой процессор используется в этом ноутбуке.

Источник: The Verge