Grand Theft Auto VI разрабатывается с привлечением бюджета $1-2 млрд

Грядущая Grand Theft Auto VI (GTA 6) может войти в историю как самая дорогая игра за всю историю. Согласно имеющейся информации, Rockstar Games инвестирует в её разработку от $1 млрд до $2 млрд.

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По слухам, криминальная ролевая игра с открытым миром имеет самую большую карту в истории франшизы. Она предложит наибольшее количество контента (миссий) и пространство для обширного многопользовательского взаимодействия, балансируя на грани MMORPG.

Также сообщается, что GTA 6 возвращает игроков в Вайс-Сити, обеспечит культовый сеттинг, сделавший серию Grand Theft Auto всемирно популярной. Большой бюджет также может говорить о привлечении голливудских актеров, которые будут играть ключевых персонажей в одиночной кампании, а также были играбельными персонажами в многопользовательской игре.

Ожидается, что Rockstar выпустит Grand Theft Auto VI практически для всех игровых платформ, включая ПК с Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S и, возможно, даже портативные игровые консоли.

Источник: techpowerup