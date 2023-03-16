Гражданский беспилотник Mugin-5 китайского производства сбит ВСУ на восточном фронте – его модернизировали под бомбардировщик

Беспилотник Mugin-5, изготовленный в Китае с применением западных комплектующих, был сбит военнослужащими ВСУ из АК-47 на восточном фронте. Военные продемонстрировали осколки БПЛА журналистам CNN.

В носовой части летательного аппарата видна пулевая пробоина. Попадание привело к значительным неполадкам и «посадило» беспилотник. Рядом с останками корпуса журналисты увидели воронку, созданную контролированной детонацией «полезной нагрузки» БПЛА, 20-килограмовой бомбы – ее позже взорвали сами военные. Съемка подрыва с расстояния 500 м говорит о большом потенциальном ущербе, который беспилотник мог нанести.

На борту Mugin-5 отсутствовала камера – им невозможно было управлять с помощью непосредственного визуального наведения. БПЛА Mugin-5 нес осколочно-фугасный боеприпас и применялся в качестве бомбардировщика, очевидно, с целью поражения живой силы. Механизм сброса бомбы, скорее всего был изготовлен из компонентов, напечатанных на 3D-принтере, что указывает на потребность быстрой его модернизации.

Интересно, что в январе российские оккупанты в Луганской области заявляли, что сбили аналогичный беспилотник, отправленный украинской стороной. Это утверждение, как и все остальные их заявления, совершенно не заслуживает доверия. Однако западные обозреватели отмечают использование свободно продающихся БПЛА, в том числе и китайских, обеими сторонами:

«И россия, и Украина использовали коммерчески доступные китайские платформы, такие как эта, в ходе конфликта, в том числе в вооруженных целях», — сказал Н. Р. Джензен-Джонс, специалист по разведке вооружений и боеприпасов и директор консалтинговой компании Armament Research Services.

Компания Mugin Limited, изготовитель коммерческого беспилотника, базируется в городе Сямэнь на восточном побережье Китая. БПЛА можно свободно купить на Alibaba, Taobao и непосредственно у компании. Базовая модель предлагается производителем за $9499, в зависимости от комплектации цена может достигать $15000. Характеристики Mugin-5 с официального сайта:

Размах крыла: 5000 мм

Длина: 3500 мм

Максимальная ширина фюзеляжа: 375 мм

Вес без нагрузки: 33,64 кг

Максимальная скорость: 150 км/ч

Полезная нагрузка: 25 кг

Размер отсека для оборудования: 1000 мм x 345 мм x 350 мм

Объем топливного бака: 30 литров

Максимальное время полета: > 7 часов

В Mugin подтвердили, что речь идет о беспилотнике ее производства, назвав инцидент «крайне прискорбным».

«Мы не одобряем использование [беспилотника в качестве оружия]. Мы делаем все возможное, чтобы остановить это».

Журналисты также связалась с несколькими другими компаниями, электронные комплектующие которых были найдены в сбитом БПЛА. Приводятся комментарии двух из них, тайваньской MKS и канадской Hexagon.

«Некоторые производители БПЛА могут использовать сервоприводы MKS на своих готовых продуктах для применения в военных целях, мы недовольны этим – это противоречит миссии и видению нашей компании». В заявлении об отказе от ответственности на сайте MKS говорится о запрете любого незаконного или военного использования их продукции.

Датчик на модернизированной печатной плате БПЛА был изготовлен компанией Novatel, частью группы Hexagon, базирующейся в Канаде. «Для всех продуктов с контролируемых экспортом у нас предусмотрены тщательные процедуры контроля, чтобы гарантировать, что они предоставляются в соответствии с применимыми законами об экспорте», — сказал представитель Hexagon CNN по электронной почте. «В апреле 2022 года мы также приняли решение заморозить всю деятельность в россии».

Вопросы о том, как и кем с российской стороны закупались подобные БПЛА, об участии в сделке российского и китайского государства и информированности о военном назначении закупок остается открытым. В то же время очевидно, что у российских оккупантов нет развитого волонтёрского движения и подобные закупки, по всей видимости, могли осуществляться только централизованно, хотя, возможно и не напрямую.