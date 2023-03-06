DJI прекращает производство AeroScope — системы обнаружения БПЛА, которую использовали россияне во время вторжения в Украину

В марте 2022 года украинские власти обращались к DJI с требованием заблокировать продукцию для рф, а через месяц китайская компания прекратила поставки систем AeroScope — как в россию, так и в Украину.

В настоящее время на странице продукта появилось следующее сообщение:

«AeroScope больше не производится. Чтобы узнать о новейших технологиях DJI, ознакомьтесь с рекомендациями ниже».

Официально о прекращении выпуска Aeroscope компания не заявляла, и непонятно — потеряют ли функциональность уже существующие устройства. По словам UAV Hive, DJI, вероятно, работает над второй версией системы.

Rumour is a MKII #DJI #AeroScope will be launched at some point, so its demise is likely temporary. Hopefully, sales of its replacement will be controlled better. — UAVHive (@UAVHive) March 5, 2023

DJI описывает Aeroscope как «комплексную систему для обнаружения дронов», которая может идентифицировать и отслеживать БПЛА в режиме реального времени, используя сигналы передаваемые новейшими дронами DJI (выпущенные с 2017 года). Система предоставляет информацию о положении, высоте, скорости, направлении, серийном номере БПЛА и расположении его оператора. Приемники могут получать сигналы на расстоянии до 50 км.

Продукт первоначально был создан для правоохранительных или государственных органов для наблюдения за БПЛА и их пилотами в потенциально опасных зонах (например, зоны вокруг взлетно-посадочных полос) — однако в разгар полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины технология попала в эпицентр скандала.

Вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров в марте прошлого года заявил, что российские солдаты используют продукты DJI для нацеливания ракет на украинские города, а компания тем самым помогает им убивать мирных жителей. К тому же сигналы, которые передают беспилотниками DJI — не зашифрованы (хотя производитель сначала сообщал, что это не так), что позволяет другим типам приемников их перехватывать.

In 21 days of the war, russian troops has already killed 100 Ukrainian children. they are using DJI products in order to navigate their missile. @DJIGlobal are you sure you want to be a partner in these murders? Block your products that are helping russia to kill the Ukrainians! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 16, 2022

В прошлом году DJI заблокировала поставки продукции в россию и Украину из-за опасений использования ее как оружия; также через несколько месяцев компания перестала выпускать портативную версию своей системы Aeroscope.

Брендан Шульман, бывший вице-президент по политике DJI, написал в Twitter о возможных причинах прекращения поддержки Aeroscope.

«Не имеет смысла продолжать поддержку функции, которая была создана для помощи интересам безопасности США в условиях постоянных атак со стороны американских служб безопасности», — написал Шульман, ссылаясь и на внедрение Федеральным управлением авиации системы Remote ID.

Remote ID — это будущий стандарт, который FAA, правоохранительные органы и другие агентства будут использовать для выявления и отслеживания «большинства БПЛА, работающих в воздушном пространстве США» и который будет предоставлять информацию об идентификации беспилотников, локации, расположении системы управления и т.д. С 16 сентября 2023 года большинство операторов дронов в США смогут управлять только аппаратами со встроенными функциями дистанционного вещания или модернизированным модулем Remote ID — то, что DJI, по сути, уже делает со своими новыми беспилотниками и системой их отслеживания.

Через несколько дней после информации о прекращении производства Aeroscope, Wired написал, что исследователи создали инструмент, получающий сигналы от дронов DJI с помощью более доступных устройств. Инструмент может с легкостью выявить расположение БПЛА или его оператора – тестирование проводилось на расстоянии от 5 до 8 метров, но разработчики уверены, что без проблем увеличат эти показатели в дальнейшем.

Источник: The Verge