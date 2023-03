DJI прекращает производство AeroScope — системы обнаружения БПЛА, которую использовали россияне во время вторжения в Украину

В марте 2022 года украинские власти обращались к DJI с требованием заблокировать продукцию для рф, а через месяц китайская компания прекратила поставки систем AeroScope — как в россию, так и в Украину.

В настоящее время на странице продукта появилось следующее сообщение:

Официально о прекращении выпуска Aeroscope компания не заявляла, и непонятно — потеряют ли функциональность уже существующие устройства. По словам UAV Hive, DJI, вероятно, работает над второй версией системы.

Rumour is a MKII #DJI #AeroScope will be launched at some point, so its demise is likely temporary.

Hopefully, sales of its replacement will be controlled better.

— UAVHive (@UAVHive) March 5, 2023