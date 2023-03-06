Новости Технологии 06.03.2023 в 12:40

DJI прекращает производство AeroScope — системы обнаружения БПЛА, которую использовали россияне во время вторжения в Украину

Катерина Даньшина

Автор новостей

В марте 2022 года украинские власти обращались к DJI с требованием заблокировать продукцию для рф, а через месяц китайская компания прекратила поставки систем AeroScope — как в россию, так и в Украину.

В настоящее время на странице продукта появилось следующее сообщение:

«AeroScope больше не производится. Чтобы узнать о новейших технологиях DJI, ознакомьтесь с рекомендациями ниже».

Официально о прекращении выпуска Aeroscope компания не заявляла, и непонятно — потеряют ли функциональность уже существующие устройства. По словам UAV Hive, DJI, вероятно, работает над второй версией системы.

DJI припиняє виробництво AeroScope — системи виявлення БПЛА, яку використовували росіяни під час вторгнення в Україну

DJI описывает Aeroscope как «комплексную систему для обнаружения дронов», которая может идентифицировать и отслеживать БПЛА в режиме реального времени, используя сигналы передаваемые новейшими дронами DJI (выпущенные с 2017 года). Система предоставляет информацию о положении, высоте, скорости, направлении, серийном номере БПЛА и расположении его оператора. Приемники могут получать сигналы на расстоянии до 50 км.

DJI Aeroscope G16 дальньої дії має чотири стаціонарні блоки та гігантську циліндричну антенну решітку. Зображення: DJI
DJI Aeroscope G16 дальнего действия имеет четыре стационарных блока и гигантскую цилиндрическую антенную решетку. Изображение: DJI

Продукт первоначально был создан для правоохранительных или государственных органов для наблюдения за БПЛА и их пилотами в потенциально опасных зонах (например, зоны вокруг взлетно-посадочных полос) — однако в разгар полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины технология попала в эпицентр скандала.

Вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров в марте прошлого года заявил, что российские солдаты используют продукты DJI для нацеливания ракет на украинские города, а компания тем самым помогает им убивать мирных жителей. К тому же сигналы, которые передают беспилотниками DJI — не зашифрованы (хотя производитель сначала сообщал, что это не так), что позволяет другим типам приемников их перехватывать.

В прошлом году DJI заблокировала поставки продукции в россию и Украину из-за опасений использования ее как оружия; также через несколько месяцев компания перестала выпускать портативную версию своей системы Aeroscope.

Брендан Шульман, бывший вице-президент по политике DJI, написал в Twitter о возможных причинах прекращения поддержки Aeroscope.

«Не имеет смысла продолжать поддержку функции, которая была создана для помощи интересам безопасности США в условиях постоянных атак со стороны американских служб безопасности», — написал Шульман, ссылаясь и на внедрение Федеральным управлением авиации системы Remote ID.

Remote ID — это будущий стандарт, который FAA, правоохранительные органы и другие агентства будут использовать для выявления и отслеживания «большинства БПЛА, работающих в воздушном пространстве США» и который будет предоставлять информацию об идентификации беспилотников, локации, расположении системы управления и т.д. С 16 сентября 2023 года большинство операторов дронов в США смогут управлять только аппаратами со встроенными функциями дистанционного вещания или модернизированным модулем Remote ID — то, что DJI, по сути, уже делает со своими новыми беспилотниками и системой их отслеживания.

Через несколько дней после информации о прекращении производства Aeroscope, Wired написал, что исследователи создали инструмент, получающий сигналы от дронов DJI с помощью более доступных устройств. Инструмент может с легкостью выявить расположение БПЛА или его оператора – тестирование проводилось на расстоянии от 5 до 8 метров, но разработчики уверены, что без проблем увеличат эти показатели в дальнейшем.

Источник: The Verge


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