«Гріхи плоті»: Cult of the Lamb отримає безкоштовне (секс?)-оновлення

Приключенческий экшен-рогалик Cult of the Lamb в следующем году получит новый контент, который станет частью обновления Sins of the Flesh («Грехи плоти»). Многие фанаты надеются, что это будет то самое «секс-обновление», которое они (в шутку?) просили. Но команда разработчиков из Massive Monster обычно уклоняется от ответа на вопрос, так ли это на самом деле.

📢ANNOUNCING📢 🐍SINS OF THE FLESH🔴 our next FREE MAJOR CONTENT UPDATE! 🔥 Loyal Cultist, your patience has not gone unseen. Coming very early next year, this update is packed with new features, stories, and more! 🙏 pic.twitter.com/RYT4UJp9Tq — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 23, 2023

Sins of the Flesh будет бесплатным обновлением, «наполненным новыми функциями, историями и многим другим». Оно выйдет «в самом начале следующего года». В ближайшие недели ожидается публикация дополнительной информации. В рамках анонса разработчики опубликовали изображение, на котором представлены симпатичные члены культа, танцующие почти обнаженными вокруг костра. Еще больше подогревая спекуляции о «секс-обновлении», команда также опубликовала увеличенную картинку, на которой изображены два персонажа, лежащих на земле и обнимающихся.

This could be us. pic.twitter.com/XbmWvfaFHM — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 26, 2023

Менеджер сообщества из Massive Monster написал в Steam, что люди «действительно поддерживают» шутку о секс-обновлении, а «возрастной рейтинг, надеюсь, не изменится после этого». Так что не следует ожидать от игры слишком уж откровенного контента. Хотя в Cult of the Lamb уже есть каннибализм и ритуальные жертвоприношения. В любом случае разработчики подогревают интерес к теме секс-обновления неоднозначными комментариями и намеками в X (ранее Twitter).

Says who? — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 26, 2023

Источник: Engadget