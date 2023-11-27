Новости Игры 27.11.2023 в 11:18 comment views icon

«Гріхи плоті»: Cult of the Lamb отримає безкоштовне (секс?)-оновлення

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Приключенческий экшен-рогалик Cult of the Lamb в следующем году получит новый контент, который станет частью обновления Sins of the Flesh («Грехи плоти»). Многие фанаты надеются, что это будет то самое «секс-обновление», которое они (в шутку?) просили. Но команда разработчиков из Massive Monster обычно уклоняется от ответа на вопрос, так ли это на самом деле.

Sins of the Flesh будет бесплатным обновлением, «наполненным новыми функциями, историями и многим другим». Оно выйдет «в самом начале следующего года». В ближайшие недели ожидается публикация дополнительной информации. В рамках анонса разработчики опубликовали изображение, на котором представлены симпатичные члены культа, танцующие почти обнаженными вокруг костра. Еще больше подогревая спекуляции о «секс-обновлении», команда также опубликовала увеличенную картинку, на которой изображены два персонажа, лежащих на земле и обнимающихся.

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Менеджер сообщества из Massive Monster написал в Steam, что люди «действительно поддерживают» шутку о секс-обновлении, а «возрастной рейтинг, надеюсь, не изменится после этого». Так что не следует ожидать от игры слишком уж откровенного контента. Хотя в Cult of the Lamb уже есть каннибализм и ритуальные жертвоприношения. В любом случае разработчики подогревают интерес к теме секс-обновления неоднозначными комментариями и намеками в X (ранее Twitter).

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Источник: Engadget

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