Гройсман предложил обеспечить детей светоотражающими средствами для повышения безопасности на дорогах в темное время

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Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился отработать возможность обеспечения детей светоотражающими средствами с целью повышения безопасности на дорогах в вечернее время. Соответствующее распоряжение было отдано Министерству инфраструктуры на сегодняшнем заседании Кабмина.

Глава правительства подчеркнул необходимость внедрения в Украине (по примеру ряда стран Евросоюза) требований по обязательному ношению светоотражающих средств в вечернее время.

«Я бы хотел сегодня выйти с инициативой и поручить Министерству инфраструктуры, чтобы мы подумали каким образом мы можем обеспечить детей такими специальными средствами светоотражающими, чтобы их было заметно в вечернее время», – цитирует источник слова премьер-министра.

Также Гройсман указал на необходимость усиления безопасности на дорогах, в частности, за счет обновления перекрестков, создания островков безопасности и т д.

«Давайте сделаем специальные наборы, обеспечим детей в школах и думаю, что это будет наш вклад в безопасность. Поэтому, пожалуйста, займитесь этим вопрос и внесите соответствующие предложения», — добавил Гройсман.

Источник: interfax.com.ua