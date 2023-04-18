ГУР МО показало использование американского вертолета Black Hawk

Главное управление разведки Минобороны Украины показало использование американского вертолета Black Hawk — «Черный ястреб». Ранее ГУР «засветило» этот вертолет на фотографии, однако не говорило прямо о его использовании. Тогда это было предположением. Теперь ГУР подтвердило, что Black Hawk действительно находится на вооружении и активно используется.

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Отмечается, что недавно на одном из направлений фронта состоялись очередные тренировки спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk. Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку с десантными тросами, а также ночные полеты. По словам бойцов и пилотов, Black Hawk практически по всем характеристикам значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24.

«Черный ястреб» значительно маневреннее и лучше в управляемости, чем Ми-8. Также он выигрывает по скорости горизонтального полета. Вертолет способен находиться в полете непрерывно около 3 часов и может преодолеть расстояние более 600 км.

Кроме удобства в управлении новая машина также оказалась надежной и легкой в эксплуатации.

«Вертолет поражает своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью», — рассказывает бортинженер. «Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на «Черной ястребе» мы полетели в первый день, когда его получили. Просто сели и выполнили перелет», – рассказывает летчик.

Вертолет Black Hawk предназначен для поддержки пехоты и перевозки грузов. Для выгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя вертолету требуется 3-4 секунды. Также он используется для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire.

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По данным первого пилота вертолета с позывным «Маэстро», этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории врага. Также пилот говорит, что украинские пилоты готовы использовать западные летательные аппараты.

«За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на обучение наших пилотов», – отметил он.

Источник: Facebook