Sikorsky UH-60A/S-70i Black Hawk — Чёрный Ястреб на службе ГУР МО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в одном из своих последних отчётов сообщило о возвращении пилотов-разведчиков после завершения очередного боевого задания.

Как отмечается в сообщении, боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений ГУР и эффективность выполнения специальных операций. При этом бойцы позируют на фоне двух вертолётов. Один из них – это привычный Mi-24. Но второй из них очень похож на американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk. Судя по нанесённым знакам, он стоит на вооружении украинских разведчиков.

Следует отметить, что раньше не сообщалось о поставках Украине вертолётов Black Hawk UH-60. Тем не менее аналитики Ukraine Weapons Tracker предполагают, что этот конкретный экземпляр был приобретен в частном порядке благодаря финансированию союзников.

Судя по ливрее, похоже, что это бывший вертолёт армии США, который был отремонтирован и модернизирован компанией Ace Aeronautics. У него нет видимого оружия, но для него доступны многочисленные модификации, которые позволяют наделить аппарат существенными возможности ведения огня, а также установить сенсоры.

The Black Hawk in #Ukraine: the Ukrainian Military Intelligence (GUR) Aviation forces have revealed a new helicopter type in service- at least one Sikorsky UH-60A. By the livery, this appears to be an ex-US Army helicopter refurbished and upgraded by Ace Aeronautics, LLC. pic.twitter.com/eDzsEcQvRq — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 21, 2023

UH-60 Black Hawk – это американский многоцелевой вертолёт, который используется армией США с середины 1970-х годов. Экипаж состоит из 3 человек. Вертолёт может перевозить 11 человек либо 6 лежащих пациентов или раненых. Максимальный взлётный вес составляет 11,1 тонны. Полезная нагрузка внутреннего отсека составляет 1197 кг, на подвеске – 4082 кг.

Вертолет оснащен двумя двигателями мощностью 1880 л.с. Максимальная скорость достигает 296 км/ч, практическая дальность – 584 км, а продолжительность патрулирования – 2 часа 6 минут. Благодаря использованию дополнительных подвесных баков, дальность и продолжительность полета могут быть увеличены. У UH-60 Black Hawk на вооружении имеются два пулемета калибром 7,62 или 12,7 мм, управляемые ракеты воздух-воздух и воздух-поверхность, а также неуправляемые ракеты.

Вертолёт имеет несколько версий и модификаций, включая экспортный вариант S-70i Black Hawk. Именно такие получила Польша в конце прошлого года, и, согласно некоторым источникам, эта версия фигурирует на фотографии ГУР. В то же время, по данным Ukraine Weapons Tracker, борт на фото ГУР МО напоминает первоначальную серийную версию Sikorsky UH-60A. В сети есть видео вертолёта с такой же раскраской, и это не польский S-70i, а именно первоначальная версия UH-60A.