Sikorsky UH-60A/S-70i Black Hawk — Чёрный Ястреб на службе ГУР МО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в одном из своих последних отчётов сообщило о возвращении пилотов-разведчиков после завершения очередного боевого задания.

Как отмечается в сообщении, боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений ГУР и эффективность выполнения специальных операций. При этом бойцы позируют на фоне двух вертолётов. Один из них – это привычный Mi-24. Но второй из них очень похож на американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk. Судя по нанесённым знакам, он стоит на вооружении украинских разведчиков.

Следует отметить, что раньше не сообщалось о поставках Украине вертолётов Black Hawk UH-60. Тем не менее аналитики Ukraine Weapons Tracker предполагают, что этот конкретный экземпляр был приобретен в частном порядке благодаря финансированию союзников.

Судя по ливрее, похоже, что это бывший вертолёт армии США, который был отремонтирован и модернизирован компанией Ace Aeronautics. У него нет видимого оружия, но для него доступны многочисленные модификации, которые позволяют наделить аппарат существенными возможности ведения огня, а также установить сенсоры.

The Black Hawk in #Ukraine: the Ukrainian Military Intelligence (GUR) Aviation forces have revealed a new helicopter type in service- at least one Sikorsky UH-60A.

By the livery, this appears to be an ex-US Army helicopter refurbished and upgraded by Ace Aeronautics, LLC. pic.twitter.com/eDzsEcQvRq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 21, 2023