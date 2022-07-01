Хаби Ламе — «разрушитель лайфхаков» из TikTok — стал амбассадором Binance

Известный «разрушитель лайфхаков» и звезда TikTok Хабане «Хаби» Лейм подписал соглашение о партнерстве с криптобиржей Binance — сенагелец-TikToker из Италии станет глобальным послом бренда.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance, за которой стоит огромная блокчейн-экосистема, будет сотрудничать с Хаби Леймом, чтобы повысить осведомленность и ускорить внедрение концепции Web3 Web3 или Web 3.0 — концепция новой итерации развития Веба, который был бы децентрализован и базировался на блокчейнах, которую многие считают будущим интернетом. Иначе говоря, Хаби Лейм поможе Binance популяризировать Web3.

Хаби Лейм будет использовать свой фирменный стиль для борьбы с некоторыми ложными представлениями о Web3.0 и будет сотрудничать с Binance в создании эксклюзивных NFT-коллекций, что позволит привлечь его поклонников.

Сейчас Хаби Лейм является самым популярным автором на TikTok с более чем 142 млн фолловеров. Еще 78 млн пользователей следят за блоггером в Instagram. В конце мая Хаби Лейм посетил церемонию в Каннах, где украинский кот Степан получил престижную награду для блогеров World Influencers and Bloggers Award.