Хакеры взломали CD Projekt — злоумышленники украли исходники игр и внутреннюю документацию

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Компания CD Projekt подверглась хакерской атаке, которая оказалась успешной. О происшествии говорится в сообщении в официальной учётной записи CD Projekt в сервисе микроблогов Twitter.

Компания обнаружила, что подверглась целевой хакерской атаке, в результате которой её системы были скомпрометированы. Неидентифицированный злоумышленник смог проникнуть во внутреннюю сеть и собрать данные, принадлежащие группе CD Projekt, а также оставил сообщение с требованием выкупа. Компания поделилась текстом этого сообщения в той же публикации в Twitter.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

В сообщении говорится, что группа злоумышленников смогла сделать полную копию исходного кода игр Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, а также ещё не вышедшей версии The Witcher 3. Также злоумышленники скопировали различную документацию компании, в том числе бухгалтерскую, административную, юридическую, связанную с наймом персонала, работой с инвесторами и др. В добавок ко всему, хакеры зашифровали данные на серверах компании.

«Если мы не придём к соглашению, то ваш исходный код будет продан или слит в сеть, а документация отправлена нашим друзьям среди игровых журналистов. Ваша репутация станет ещё хуже, а люди узнают, как плохо работает ваша компания. Инвесторы потеряют доверие к вашей компании, и акции упадут ещё ниже! У вас есть 48 часов, чтобы связаться с нами», — говорится в сообщении хакеров.

Компания CD Projekt заявляет, что она не намерена вести переговоры с хакерами, хоть и осознаёт возможные последствия этого решения. Чтобы смягчить их, компания предпринимает необходимые шаги, в том числе уведомляет партнёров, которые также могут пострадать от этой ситуации.

Компания продолжает расследование атаки. При этом отмечается, что утечка не затронула персональные данные игроков или пользователей сервисов CD Projekt. Компания обратилась к правоохранительным органам и IT-специалистам, чтобы провести тщательное расследование инцидента.

Источник: Twitter