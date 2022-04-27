Halifax International собирает средства на создание группировки спутников для Украины

Неприбыльная организация Halifax International Security Forum пытается собрать $10 млн на создание сети спутников наблюдения для Украины. Компания Satellogic, занимающаяся наблюдением за Землёй, была выбрана для производства спутников после того, как завершится сбор средств.

Отмечается, что Halifax International учредила «Фонд Победы Украины» (Ukraine Victory Fund), чтобы собрать $10 млн «для покупки Украиной собственной специализированной спутниковой группировки с несколькими спутниками высокого разрешения, зарегистрированными под украинским флагом».

Сейчас правительство США и коммерческие спутниковые операторы предоставляют изображения украинскому правительству. Но Halifax International считает, что Украина была бы лучше подготовлена ​​к удовлетворению своих потребностей в области безопасности, если бы у неё была собственная группировка спутников. Это «позволило бы Украине отслеживать всё, от передвижения российских солдат до определения путей эвакуации для миллионов беженцев», — заявили в организации.

Вице-президент и генеральный менеджер Satellogic North America Райан МакКинни сказал, что не может обсуждать смету расходов или количество спутников, которые компания изготовит для Украины. Сейчас компания управляет группировкой из 22 мультиспектральных спутников наблюдения, обеспечивающих разрешение менее одного метра. Новая модель спутника имеет разрешение 70 см.

Источник: spacenews