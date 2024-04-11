Kinds of Kindness / «Разновидности доброты», следующий фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

По этому случаю Searchlight Pictures опубликовала новый тизер-трейлер с зажигательными танцами невероятно харизматичной исполнительницы одной из главных ролей. Кроме расширенной сцены с танцами Эммы Стоун, в тизере можно увидеть еще несколько кадров с другими актерами. Режиссер «Фаворитки» и «Бедных созданий» снова собрал звездный актерский состав, куда также вошли Уиллем Дефо, Джесси Племенс, Маргарет Кволли Хонг, Хантер Шафер и другие.

Kinds of Kindness — фильм-антология из трех отдельных историй, события которых разворачиваются в наши дни в США. В частности, лента расскажет: о безвольном мужчине, который пытается наладить свою жизнь; полицейском, чья жена таинственно исчезла в море, а потом так же загадочно вернулась, но уже другим человеком; и женщине, которая решительно настроена отыскать человека с особыми способностями, которому суждено стать выдающимся духовным гуру.

Премьера фильма Kinds of Kindness / «Разновидности доброты» состоится на Каннском кинофестивале, а мировой прокат стартует с 21 июня. Когда в Украине, пока неизвестно.

Остается вспомнить, что Эмма Стоун получила второй «Оскар» в карьере за роль в «Бедняжках» (абсолютно заслуженно!), предыдущем фильме Йоргоса Лантимоса, который отметился еще тремя статуэтками от киноакадемии в технических категорияха также получил множество наград на других церемониях. А впереди у Лантимоса и Стоун еще одна совместная работа — ремейк южнокорейского фантастического фильма 2003 года Save The Green Planet! / «Сохраните зеленую планету!».

Новый тизер-трейлер

Предварительный тизер-трейлер