HBO продлил сериал The Last of Us на второй сезон после успешного выхода двух серий

Американский оператор кабельного телевидения HBO заказал второй сезон сериала The Last of Us после того, как в эфир HBO и HBO Max вышли всего два эпизода шоу.

Решение о продлении сериала не вызывает удивления, поскольку оно пользуется успехом как у критиков, так и у зрителей. В дополнение к 97% позитивніх отзівов среди критиков на Rotten Tomatoes, второй эпизод в прошлое воскресенье посмотрели 5,7 млн зрителей на каналах HBO и HBO Max в США – на 22% больше, чем первый эпизод. Это самый большой прирост аудитории второй недели для любого драматического сериала HBO в истории сети. Кроме того, теперь HBO сообщает, что первый эпизод посмотрели 22 миллиона человек внутри страны с момента его дебюта 15 января.

Согласно официальному таймлайну, действие сериала происходит через 20 лет после уничтожения современной цивилизации. Джоэл (Педро Паскаль), закаленный выживший, нанят, чтобы вывести Элли (Белла Рэмси), 14-летнюю девочку, из гнетущей карантинной зоны. То, что начинается как небольшая работа, вскоре становится жестоким и душераздирающим путешествием, поскольку они оба должны пересечь США и выжить».

Также в первом сезоне также снимаются Габриэль Луна в роли Томми, Анна Торв в роли Тесс, Нико Паркер в роли Сары, Мюррей Бартлетт в роли Фрэнка, Ник Офферман в роли Билла, Мелани Лински в роли Кэтлин, Сторм Рейд в роли Райли, Мерл Дендридж в роли Марлен. , Джеффри Пирс в роли Перри, Ламар Джонсон в роли Генри, Кейвонн Вудард в роли Сэма, Грэм Грин в роли Марлона и Элейн Майлз в роли Флоренс. Эшли Джонсон и Трой Бейкер также играют главные роли.

«Крейг и Нил вместе с EP Кэролин Штраус и остальной частью нашего феноменального актерского состава и съемочной группы определили жанр своим мастерским дебютным сезоном The Last of Us, — сказала Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO Programming, а также глава драматических сериалов и фильмов HBO. «После того, как я провела этот незабываемый первый сезон, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как эта команда снова затмит всех во втором сезоне».

Источник: Variety