Потенциальный триквел The Last of Us Part и вероятное продолжение сериала HBO — из интервью Нила Дракманна BuzzFeed

В разговоре с изданием BuzzFeed о сериале The Last of Us и будущем игровой франшизы, Нил Дракманн подтвердил, что следующая игра серии будет многопользовательской. Продюсер и режиссер также анонсировал новый набор персонажей, живущих в другом городе, который еще не фигурировал в The Last of Us.

«Вы сможете взять в мир The Last of Us своего друга и испытать напряженность и жестокость этого мира, а также пройти совершенно новую историю».

Говоря о The Last of Us Part 3 и ожиданиях пользователей, Дракманн упомянул, что Naughty Dog гордится сотрудничеством с Sony, как с издателем. По его словам, компания предоставляет необходимое финансирование и творческий простор для реализации того, что хочет сделать студия и чего ожидают фанаты игры. Это не тот случай, когда издатель давит на коллектив с целью как можно скорее получить продолжение.

В качестве примера он привел серию Uncharted, последняя игра которой была «безумно успешной», однако студия решила «нанести последний мазок и двигаться дальше».

«Точно так же и с The Last of Us: от нас зависит, хотим ли мы продолжать или нет. Наш процесс такой же, как и при создании Part 2, а именно: сможем ли мы придумать захватывающую историю, в которой есть это универсальное послание и заявление о любви — так же, как это было в первой и второй игре — тогда мы расскажем эту историю. Если мы не сможем, у нас будет очень сильный финал во второй части, и это будет конец».

Дракманн подтвердил разговоры о развитии сюжета в случае продления сериала на второй сезон (официально он пока не продлен):

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Реакция на первый эпизод до сих пор была невероятной: отзывы, фанаты… Поэтому мы просто молимся, чтобы люди продолжали смотреть, мы будем обратную связь, и [у нас] будет больше историй, чтобы рассказать», — сказал Нил.

По его словам, сериал не выйдет за рамки сюжета игр: «Мы хотим адаптироваться только к играм, поэтому мы не хотим выходить за их пределы».

Также Нил рассказал о том, что отношения Тесс и Джоэла можно рассматривать как романтические, хотя это явно не показано в игре. По его словам, это двое очень «поломанных» жизнью людей, которые нуждаются друг в друге, но при этом держатся на расстоянии вытянутой руки. В сериале их отношения были показаны немного более расширенно, как и взаимодействие Марлен и Элли.

Касательно Элли, образ которой в исполнении Беллы Рэмси вызывает споры, Дракманн высказался вполне определенно:

«У меня не было ощущения, что я смотрю, как кто-то ведет себя как Элли. Я наблюдал за Элли. Мы только что нашли Элли в реальном мире и поместили ее в шоу».

До утверждения девушки на роль Нил провел около 100 прослушиваний других актрис, которые не показались ему подходящими. А с Педро Паскалем всё сложилось довольно легко и быстро – он изначально был одним из кандидатов и согласился на роль в течение дня после получения сценария.