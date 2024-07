Книгу об Elden Ring продают по цене MacBook. Что в ней особенного?

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Кто бы мог подумать, что чтение о смертях в игре будет стоить дороже самой игры?

Поклонники Elden Ring получат возможность окунуться глубже в мир игры благодаря новой книге о ее мифологии. Издательство Tune & Fairweather анонсировало выход 500-страничного тома «Grace Given: The Mythology of Elden Ring» («Дарованная благодать: Мифология Elden Ring»).

Автором книги выступил популярный ютубер Джефф Трускотт (Geoff Truscot), известный под псевдонимом SmoughTown. Его канал насчитывает более 230 000 подписчиков и содержит почти 200 видео, посвященных лору игр FromSoftware и других известных проектов.

Издание украсят более 150 иллюстраций от художников Shimhaq, MenasLG, Chris Lewis Lee и Elliot Wells. Книгу оправят в искусственную кожу цвета антикварного белого, она будет иметь шелковую титульную страницу и бархатный футляр.

Поклонники смогут выбрать один из трех вариантов издания. Базовая версия будет стоить $278. Ограниченное издание за $777 дополнительно будет включать деревянный футляр «Арка Эрдтри» (Erdtree Arch) и золотое тиснение на страницах. Самая дорогая версия за $1109, доступная только до 10 августа, позволит владельцу увидеть свое имя напечатанным в книге.

Предварительный заказ, оформленный до 10 августа, гарантирует бесплатную доставку и получение электронной и аудиоверсий книги после их выхода. Десять покупателей стандартного издания получат шанс выиграть ограниченную версию, а ранние заказчики ограниченного издания получат эксклюзивный арт-принт «Grace of Gold».

Издательство Tune & Fairweather имеет опыт сотрудничества с создателями контента об играх FromSoftware. Среди их предыдущих работ — книги о Dark Souls, Demon’s Souls и Bloodborne.

Выход «Grace Given» запланировали на начало 2025 года. Издатели обещают, что впоследствии появятся более доступные версии книги. Стоит отметить, что издание не будет содержать информации о недавно вышедшем дополнении Shadow of the Erdtree.

Источник: Windowscentral

