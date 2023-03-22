Hollow Home – украинская нарративная RPG о выживании в Мариуполе во время российской оккупации

Украинская студия Twigames занимается разработкой новой нарративной ролевой игры Hollow Home. Она расскажет историю гражданского подростка, пытающегося пережить осаду Мариуполя российскими оккупантами. Отмечается, что во время работы над этим проектом авторы вдохновляются играми This War of Mine и Disco Elysium, а сюжет основан на реальных историях попавших под российскую оккупацию мариупольцев.

Игра Hollow Home начинается за день до полномасштабного вторжения россии в Украину. Это были последние сутки мирного и беззаботного детства главного героя. Уже на следующий день подросток проснется от взрывов. Находясь в окруженном городе, где ведутся бои и обстрелы с использованием артиллерии и авиации, 12-летнему Максу приходится учиться выживать. Он наблюдает, как война уничтожает его родной дом, и вынужден принимать непростые решения.

Цель игры Hollow Home состоит в том, чтобы показать ужас войны глазами ребенка. Игрок будет наблюдать, как отчаиваются обычные люди, родной город которых внезапно превратился в поле битвы, а Мариуполь постепенно становится тенью того многолюдного города, каким он был еще несколько дней назад.

Особенности игры Hollow Home:

Город во время войны. Для исследования доступны три района Мариуполя. Однако с течением времени город будет меняться: вражеские войска будут обстреливать и оккупировать целые районы, а персонажи могут навсегда исчезать из-за боевых действий.

Квесты, основанные на реальных событиях. Задачи в игре в основном касаются выживания и помощи другим. Однако количество действий, которые может совершить игрок ежедневно, ограничено. Это требует принимать трудные решения.

Навыки выживания. Взаимодействуя с другими персонажами и выполняя квесты, герой овладевает навыками медицинской помощи, приготовления пищи и создания предметов первой необходимости.

Официальный анонс Hollow Home запланирован на весну 2023 года. Игру планируется выпустить на ПК и консолях. Заинтересованные пользователи могут следить за проектом на официальном сайте и в Twitter-аккаунте.