Hollow Knight: Silksong будет стоить всего $20, но выйдет позже

Hollow Knight: Silksong будет стоить всего $20, но придется подождать еще немного — релиз состоится в полночь 4 сентября.

Цену подтвердила Team Cherry после ряда слухов. Хотя пока региональной цены для Украины и многих регионов еще нет, но известно о стоимости для США ($20), ЕС (€20) и Японии (2300¥). Если сравнить с первой Hollow Knight, стоимость осталась фактически той же, с учетом инфляции.

Многие ожидали, что долгожданный сиквел будет дороже, но Team Cherry решила не поднимать цену. Кроме того, Silksong сразу же войдет в Xbox Game Pass. То есть, если у вас есть подписка, игра будет доступна без дополнительных затрат.

Относительно времени релиза: игра стартует 4 сентября в 17:00 по Киеву. В разных часовых поясах момент выхода будет отличаться, но для большинства это будет вечер. Казалось, будто еще вчера Silksong была вечным мемом о затяжной разработке, а теперь до релиза осталось несколько дней.

Как известно, в Hollow Knight: Silksong главной героиней стала знакомая фанатам Хорнет — воительница, которая теперь получила собственную историю. Она попала в новое королевство, охваченное упадком. В предыдущем трейлере Team Cherry анонсировала более 165 видов врагов, 40 новых боссов и NPC с различными квестами.

Источник: Team Cherry

