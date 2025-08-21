Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели

Hollow Knight: Silksong показали на презентации Team Cherry — дата релиза оказалась настолько близко, что это даже удивило.

Игру анонсировали шесть лет назад, а с тех пор почти не было вестей о разработке или трейлеров. Наконец во время презентации разработчики поделились свежими деталями. И для фанатов настоящий праздник — Hollow Knight: Silksong выйдет на ПК и консолях уже 4 сентября.

Не секрет, что главной героиней стала знакомая фанатам Хорнет — воительница, которая теперь получила собственную историю. Она попала в новое королевство, охваченное упадком. Трейлер раскрыл несколько очень интересных деталей. Наиболее примечательным стал кадр, где проплыла по воде. Похоже, Silksong в отличие от оригинального Hollow Knight позволит плавать по всей воде.

Silksong сохраняет основу первой части, но меняет ключевые элементы. Вместо магии Хорнет пользуется инструментами и ловушками, а для восстановления здоровья применяет шелк. В игре представлено более 165 видов врагов, 40 новых боссов и NPC с различными квестами.

Hollow Knight: Silksong выйдет на PlayStation, Xbox и ПК, а также на Nintendo Switch. Также она получит поддержку Game Pass.

Источник: Gamescom