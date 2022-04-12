Honda инвестирует $40 млрд в электромобили и выпустит 30 новых моделей к 2030 году

В прошлом году Honda заявила о планах к 2040 году продавать исключительно автомобили на топливных элементах и электромобили. Чтобы сделать поэтапный отказ от автомобилей, работающих на бензине и дизеле, возможным, автопроизводитель должен выпустить большое количество машин с нулевым уровнем выбросов, чтобы у клиентов был выбор.

Недавно Honda сообщила, что потратит 5 триллионов иен или около 40 миллиардов долларов на электрификацию своих машин в течение следующих 10 лет. Также компания планирует к 2030 году глобально выпустить 30 моделей электромобилей с объемом производства 2 миллиона штук в год. Цель состоит в том, чтобы к концу текущего десятилетия электромобили составляли 40% всего автопарка.

Honda планирует представить к 2024 году в Японии сверхдешевую модель мини-электромобиля, которая будет стоить около 8 тысяч долларов. В том же году компания выпустит в Северной Америке электромобили Prologue и Acura, которые разрабатываются совместно с GM.

В начале апреля Honda и GM объявили о совместной разработке серии доступных электромобилей на основе общей архитектуры и технологии аккумуляторов GM Ultium.

Но Honda использует часть бюджета в 40 миллиардов долларов и на разработку собственной платформы для электрификации. Он также изучает возможность объединения с другими компаниями для производства аккумуляторов. Кроме того, компания инвестирует 43 миллиарда иен (343 миллиона долларов) в строительство демонстрационной линии для твердотельных аккумуляторов к 2024 году.

Кроме того, к 2027 году Honda выпустит 10 новых моделей в Китае под своим брендом e:N Series. Компания также построит заводы в Гуанчжоу и Ухане для производства своих электромобилей для внутреннего китайского рынка.