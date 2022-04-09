В 2028 финансовом году Nissan выпустит первый электромобиль с полностью твердотельными батареями. Разработка аккумуляторов ведется совместно с NASA

8 апреля компания Nissan представила свой прототип производственного предприятия по созданию ламинированных полностью твердотельных аккумуляторных элементов, которое компания планирует вывести на рынок в 2028 году. Фабрика расположена в Исследовательском центре Nissan в префектуре Канагава.

«В соответствии со своим долгосрочным видением Nissan Ambition 2030, Nissan планирует выпустить электромобиль с полностью твердотельными батареями, разработанными собственными силами, к 2028 финансовому году», — сказано в пресс-релизе компании.

Автопроизводитель считает, что стоимость кВтч полностью твердотельные батареи в 2028 финансовом году будет 75 долларов, а после — опустится до 65 долларов за кВтч. Это сделает электромобили конкурентами машин с бензиновым двигателем.

По данным Tech Xplore, Nissan работает над новым типом аккумуляторов совместно с NASA. Они заряжаются быстрее, весят меньше и безопаснее тех, что применяются в нынешних электромобилях. Запуска пилотного завода пройдет в 2024 году.

По словам автопроизводителя, полностью твердотельная батарея достаточно стабильна, чтобы ее можно было использовать в кардиостимуляторах. Она будет примерно вдвое меньше нынешнего аккумулятора и полностью заряжается за 15 минут.

Сотрудничество с NASA и Калифорнийским университетом в Сан-Диего предполагает тестирование различных материалов. Об этом заявил корпоративный вице-президент Nissan Казухиро Дои. По его словам, Nissan и NASA используют так называемую «информационную платформу исходных материалов» — компьютеризированную базу данных — для тестирования различных комбинаций и определения того, какие из сотен тысяч материалов работают лучше всего. Цель состоит в том, чтобы не использовать дорогие и редкие металлы, которые необходимы для литий-ионных аккумуляторов.

Другие автопроизводители, в том числе Toyota Motor Corp., Volkswagen, Ford Motor Co. и General Motors Co., также работают над полностью твердотельными батареями.

Недавно General Motors и японский автопроизводитель Honda Motor Co. заявили, что они вместе работают над электромобилями следующего поколения.