Honda намерена продавать электромобили Acura исключительно онлайн и хочет перевести 100% моделей на электрическую тягу к 2040 году

Компания Honda проводит реструктуризацию своего бизнеса и планирует к 2040 году перевести 100% своего модельного ряда на электрическую тягу. Кроме того, компания объявила, что все её электромобили под брендом Acura будут продаваться исключительно онлайн, начиная с кроссовера ZDX, который должен выйти в следующем году.

Так, Honda проводит перестановки среди руководителей и создаёт новое подразделение, которое будет заниматься продажами, маркетингом и коммуникациями для своего бизнеса по производству электромобилей – Electrification Business Development Operations. В рамках реорганизации будет сокращено с 6 до 3 количество региональных операционных центров. Останутся лишь Северная Америка, Китай и «ассоциированные регионы».

Компания позиционирует свой бренд класса люкс Acura как «острие копья» перехода на электромобили. Этот переход также подразумевает улучшенные программные сервисы, и, в первую очередь, электронную коммерцию.

Первыми электромобилями Honda Acura станут модели RDX и RDX Type S. Их предварительные продажи начнутся в конце этого года, а поставки клиентам ожидаются в 2024 году. Роскошный внедорожник Acura ZDX станет первой моделью, продаваемой исключительно через интернет, сказал старший вице-президент Honda Мамаду Диалло.

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Стратегия Honda в области электромобилей до сих пор определялась её партнерскими отношениями с другими производителями. Оба первых электромобиля автопроизводителя, Acura ZDX и Honda Prologue, будут построены на электрической архитектуре General Motors Ultium.

Honda стремится настигнуть конкурентов в Европе и Северной Америке, которые успели выйти вперёд. Компания делает ставку не только на чисто аккумуляторные электромобили, но и на электрические мотоциклы, мопеды, скутеры, электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой, а также технологию замены аккумуляторов.

Honda заявляет, что к 2030 году выпустит 30 моделей гибридных аккумуляторно-электрических автомобилей на топливных элементах. Компания нацелена на агрессивные продажи своих первых электромобилей: 60 тыс. кроссоверов Prologue в США в 2024 году; 70 тыс. единиц в 2025 году; и 300 тыс. в 2026 году. Компания хочет, чтобы к 2030 году 40% её продаж приходилось на автомобили с аккумуляторными батареями и топливными элементами, 80% – к 2035 году и 100% – к 2040 году.

Источник: The Verge