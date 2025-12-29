Honor клонировала iPhone 17 Pro с аккумулятором на 10 000 мАч аккумулятором

Honor готовит к выпуску смартфон среднего класса, который внешне почти полностью повторяет дизайн iPhone 17 Pro. Главное отличие — аккумулятор емкостью 10000 мА-ч, что может стать ключевым аргументом для тех, кто хочет флагманский вид и длительную автономность без флагманской цены.

О подготовке такого устройства свидетельствует слитый рекламный постер, который появился в китайской соцсети Weibo. На изображении показан смартфон в трех цветах, один из которых визуально копирует основной оттенок iPhone 17 Pro. Постер активно обсуждают в соцсетях именно из-за сходства с флагманом Apple — от формы корпуса до дизайна камеры. Некоторые пользователи уже иронично комментируют ситуацию фразами вроде «Honor has no honor» (Honor не имеет чести), обыгрывая название бренда. Впрочем, подлинность постера официально не подтверждена.

Основной акцент этого смартфона — автономность. Honor планирует активно продвигать модели с батареями емкостью 10 000 мА-ч, и 2026 год может стать переломным в этом сегменте. Ранее уже появлялась информация о нескольких таких устройств бренда, в частности игровом Honor Win, а также Honor X80. Кроме того, компания, вероятно, готовит преемника линейки Power — смартфон под названием Honor Power 2 или Power Pro 2, который тоже получит аккумулятор аналогичной емкости.

Параллельно в базе Geekbench засветился смартфон Honor с модельным номером SER-AN00, который, по имеющейся информации, и есть Honor Power 2. Бенчмарк указывает на использование процессора MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Ожидается, что этот чип активно будут применять в смартфонах среднего класса в 2026 году. Других технических характеристик пока не раскрывают.

Вопрос глобального запуска остается открытым. Предыдущая модель серии Power не выходила за пределы китайского рынка, поэтому пока нет подтверждения, что Honor Power 2 появится в Европе. В то же время агрессивный дизайн и ставка на сверхбольшую батарею могут сделать этот смартфон заметным игроком даже за пределами Китая — особенно для пользователей, которые ценят автономность больше, чем бренд на корпусе.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck