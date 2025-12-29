Новости Устройства 29.12.2025 comment views icon

Honor Win и Win RT: вышли игровые смартфоны с батареей на 10000 мА-ч и активным охлаждением

Honor после выпуска смартфонов Honor 500 и 500 Pro и Magic8 Lite представила две новые производительные модели: Honor Win и Honor Win RT. Обе новинки ориентированы на мобильный гейминг и тяжелые нагрузки и получили флагманские процессоры Qualcomm, активную систему охлаждения и кремний-углеродную батарею емкостью 10 000 мА-ч.

Характеристики Honor Win и Win RT

Смартфоны Honor Win и Win RT оснащены большим 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. Панель поддерживает HDR10+ и высокочастотное PWM-затемнение до 5950 Гц. Также предусмотрен подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Под капотом Honor Win работает Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с графикой Adreno 830, тогда как Win RT получил Snapdragon 8 Elite. Обе модели предлагают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и до 1 ТБ внутреннего хранилища UFS 4.1.

Отдельная гордость серии Honor Win — аккумулятор. Смартфоны оснащены батареей емкостью 10000 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Модель Win дополнительно поддерживает 80 Вт беспроводной зарядки. Для стабильной работы под нагрузкой Honor интегрировала в смартфоны активную систему охлаждения с вентилятором, который может раскручиваться до 25 тыс. об/мин. Он размещен в блоке основной камеры.

Смартфоны отличаются камерами. Honor Win получил тройную основную камеру:

  • 50 Мп основной сенсор формата 1/1.56″ с OIS,
  • 50 Мп телефото с 3× оптическим зумом,
  • 12 Мп ультраширокоугольный модуль.

В версии Honor Win RT под нож пустили телефото модуль, поэтому камера здесь двойная. Спереди у обеих моделей используется 50 Мп фронтальная камера.

Среди других характеристик отмечаются Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, стереодинамики, объемный сабвуфер Honor AI, NFC, инфракрасный порт, поддержка 5G с двумя SIM-картами и защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69/IP69K. Устройства работают под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10.

Цена

Смартфоны Honor Win и Win RT уже доступны для покупки в Китае через официальный сайт Honor и предлагаются в черном, белом и синем цветах. Производитель установил следующие цены.

Honor Win:

  • 12/256 ГБ — $570
  • 12/512 ГБ — $640
  • 16/512 ГБ — $680
  • 16 ГБ / 1 ТБ — $755

Honor Win RT:

  • 12/256 ГБ — $385
  • 16/256 ГБ — $425
  • 12/512 ГБ — $440
  • 16/512 ГБ — $485
  • 16 ГБ / 1 ТБ — $570

Источник: notebookcheck, gsmarena

