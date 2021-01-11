Honor приступает к международным продажам фитнес-трекера Band 6 и ноутбука MagicBook Pro с процессором Intel

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Бренд Honor подготовил к выпуску на глобальный рынок несколько новых продуктов. Среди этих новинок значатся фитнес-трекер Honor Band 6 и ноутбук MagicBook Pro.

Фитнес-трекер Honor Band 6 получил 1,47-дюймовый AMOLED дисплей, покрытый стеклом с эффектом 2.5D. Устройство помимо учёта пройденных шагов, циклов сна и сердечного ритма также позволяет отслеживать уровень насыщения крови кислородом SpO2, уровень стресса и менструальный цикл. Кроме того, трекер позволяет отслеживать занятия 10 видами спорта, 6 из которых определяются автоматически. Глобальная версия Honor Band 6 не получила модуля NFC. Новинка поступит на глобальные рынки по цене около $35.

Ноутбук Honor MagicBook Pro выполнен на базе процессора Intel Core i5-10210U (ранее предлагалась конфигурация с чипом AMD Ryzen 4600H). Ещё одним отличием от предыдущей модели является использование дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX350. Прочие характеристики ноутбука не претерпели изменений. Устройство содержит 16,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 1920х1080 точек, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. Ёмкость батареи составляет 56 Втч. В комплект поставки включает адаптер питания мощностью 65 Вт. Цена Honor MagicBook Pro с процессором Intel составит около $1000. Фактическая стоимость может отличаться в разных странах в зависимости от системы налогообложения и величины таможенных пошлин.

Источник: gsmarena