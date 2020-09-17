Honor выпустила свой первый игровой ноутбук Hunter V700 по цене от $1110

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Компания Honor расширила модельный ряд ноутбуков и анонсировала свою первую игровую модель Hunter V700. Устройство оснащено 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1920х1080 точек и частотой обновления 144 Гц.

Игровой ноутбук Honor Hunter V700 комплектуется процессорами Intel 10-го поколения вплоть до модели Core i7-10750H. Конфигурация может включать 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью самостоятельного апгрейда до 32 ГБ), твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или GeForce RTX 2060. Для отвода тепла от компонентов системы используется система охлаждения с тепловыми трубками и двумя вентиляторами. При этом вентиляционные отверстия открываются вместе с открытием крышки. Игровой ноутбук Hunter V700 поддерживает интеграцию со смартфонами Honor. Благодаря этому пользователи могут записывать последние 30 секунду игрового процесса на ноутбуке и последующие 30 секунд после завершения игры, автоматически синхронизировать контент со смартфоном, чтобы легко делиться им.

Игровой ноутбук Honor Hunter V700 уже доступен для предварительного заказа в Китае в следующих конфигурациях:

Core i5-10300H / 16 ГБ / 512 ГБ/ GeForce GTX 1660 Ti – $1110;

Core i7-10750H / 16 ГБ / 1 ТБ / GeForce RTX 2060 – $1480.

Источник: neowin