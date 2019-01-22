HP анонсировала новые модели Chromebook для сферы образования

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Компания HP подготовила к выпуску пару новых ноутбуков Chromebook, ориентированных на применение в образовательной сфере. Новинки получили названия Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education Edition.

Обе новинки разработаны таким образом, чтобы выживать в процессе использования детьми. Устройства сертифицированы в соответствии со стандартом MIL-STD-810G. Они могут выдерживать незначительные пролития жидкостей, удары, падения и сохранять при этом работоспособность. Анонсированные модели во многом схожи. Отличия заключаются, в основном, в конструкции корпуса. Chromebook 11 G7 Education Edition представляет собой традиционный ноутбук, в то время как Chromebook x360 11 G2 Education Edition может трансформироваться в планшет.

Обе модели оснащены 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1136×768 точек и процессором Intel Celeron N4100. Объём оперативной памяти может достигать 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища eMMC – 64 ГБ. Также сообщается о наличии двух портов USB Type-A и двух портов USB Type-C. Все интерфейсы основаны на спецификации USB 3.1 Gen 1 и обеспечивают скорость предачи данных до 5 Гбит/с. На боковой грани планшетной модели имеется регулятор громкости.

Новые ноутбуки HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition и HP Chromebook 11 G7 Education Edition поступят в продажу в преле, но их ориентировочные цены пока не сообщаются.

Источник: neowin