HP анонсировала обновлённые ноутбуки Spectre 13 и Spectre x360 с новыми процессорами Intel и увеличенной автономностью

Компания HP обновила линейку ноутбуков, анонсировав несколько устройств нового поколения.

Одной из новинок стала модель HP Spectre 13 второго поколения. Она выполнена в тонком корпусе, толщина которого составляет всего 10,4 мм. Устройство содержит 13-дюймовый дисплей с тонкими боковыми рамками. В качестве опции могут предлагаться сенсорная панель и панель с разрешением 4K. Производитель отмечает, что данная новинка является самым тонким ноутбуком с сенсорным дисплеем. Ещё одним новшеством стало использование новых процессоров Intel Core восьмого поколения. Также сообщается об увеличении продолжительности автономной работы до 11 часов и использовании новых динамиков, которые обеспечивают более громкий и чистый звук. Наконец, устройство получило новый вариант цветового исполнения корпуса под названием Ceramic White. Новая версия ноутбука HP Spectre 13 поступит в продажу с 29 октября. Цена стартовой конфигурации установлена на значении $1299,99.

Также был обновлён и ноутбук HP Spectre x360 с 13-дюймовым дисплеем. Это более производительное устройство, которое уже не может похвастаться тонким корпусом. Зато корпус данной модели позволяет вращать дисплей на 360 градусов, трансформируя ноутбук в планшет. Улучшения в Spectre x360 нельзя назвать существенными, незначительные изменения заметны в дизайне аппарата: грани стали более угловатыми, вентиляционные отверстия перемещены с боковых граней на заднюю часть, незначительно уменьшились размеры новинки благодаря использованию более тонких рамок вокруг дисплея.

Из технических нововведений можно выделить внедрение процессоров Intel Core восьмого поколения, опцию дисплея с разрешением 4K и незначительное увеличение времени автономной работы. Кроме того, в ноутбуке предлагается сканер отпечатков пальцев (хотя в устройстве имеется камера с поддержкой Windows Hello). Ещё одним новшеством является возможность опционального использования технологии Sure View, которая призвана сделать использование ноутбука в общественных местах более приватным. Фактически, она не позволяет посторонним людям просматривать изображение на дисплее устройства. При нажатии на кнопку активируется специальный режим работы дисплея, в результате чего изображение по краям становится белым и нечитаемым, если не смотреть на экран прямо. К сожалению, такой режим вызывает повышенный расход запаса энергии аккумулятора. Ранее данная технология предлагалась лишь в ноутбуках, ориентированных на применение в корпоративном сегменте. А теперь она постепенно становится доступной и в моделях потребительского сегмента. Обновлённая модель HP Spectre x360 станет доступной для покупки с 29 октября по цене от $1149,99.

Источник: The Verge