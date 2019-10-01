HP обновила ноутбук Spectre x360 13: более компактные размеры и процессоры Intel Core 10-го поколения

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Компания HP подготовила к выпуску обновлённую версию ноутбука Spectre x360 13. Новинка получила более компактные размеры и тонкие рамки дисплея. В результате, экран теперь занимает 90% лицевой панели. Тонкая верхняя рамка (5,8 мм) вместила веб-камеру с поддержкой Windows Hello.

13-дюймовый дисплей может быть выполнен на базе обычной Full HD матрицы с LED подсветкой или на базе OLED 4K панели. Последняя позволяет переключаться между цветовыми пространствами DCI-P3, sRGB и Adobe RGB в зависимости от выполняемых задач и типа просматриваемого контента.

Базовая версия с Full HD дисплеем содержит процессор Intel Core i5-1035G1, оперативную память LPDDR4 объёмом 8 ГБ и SATA SSD ёмкостью 256 ГБ. Её цена составляет $1099. Модификация с OLED 4K дисплеем предлагает более производительные компоненты: процессор Intel Core i7-1065G7, 16 ГБ ОЗУ, NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Цена в данном случае составляет $1499. Ближе к концу года также будет выпущена модификация с поддержкой технологии Sure View, которая ограничивает угол обзора и позволяет повысить приватность пользователя. Новый ноутбук HP Spectre x360 13 сертифицирован Project Athena, он может работать в автономном режиме до 22 часов.

Анонсированная модель поступит в продажу в октябре.

Источник: The Verge