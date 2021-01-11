HP показала ноутбуки Elite Dragonfly с CPU Intel 11-го поколения и Elite Folio с SoC Snapdragon





Компания HP привезла на выставку CES 2021 несколько новых ноутбуков, основанных на различных аппаратных платформах. Например, в моделях HP Elite Dragonfly используется процессор Intel 11-го поколения, а в HP Elite Folio – чип семейства Snapdragon.

Ноутбуки HP Elite Dragonfly ориентированы на бизнес-пользователей. Версии HP Dragonfly G2 и HP Dragonfly Max имеют почти одинаковые характеристики. Модификация Dragonfly Max отличается улучшенной веб-камерой (5-мегапиксельной против 1,2-мегапиксельной), дополнительными микрофонами и цветовым оформлением, но предлагает меньше возможностей конфигурирования. Обе новинки оснащены 13,3-дюймовыми экранами. Однако в случае версии Dragonfly Max доступна панель только с разрешением Full HD, а модель Dragonfly G2 может дополнительно предлагаться с 4K-панелью.

Устройства включают процессоры Intel 11-го поколения серий Core i5 и i7 (для Dragonfly G2 также на выбор доступны чипы Core i3). Конфигурации могут включать до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Также в системах доступен порт USB 3.1 для зарядки, два порта USB-C Thunderbolt 3 выход HDMI 1.4b и опциональная поддержка связи 5G. Новые ноутбуки HP Dragonfly G2 и Dragonfly Max поступят в продажу в январе, однако уровень их цен пока не сообщается.

Конвертируемый ноутбук HP Elite Folio также может использоваться в качестве планшета. Он оснащён 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920×1280 точек (соотношение сторон 3:2). Над клавиатурой разместился слот для хранения и подзарядки стилуса HP Elite Slim Active Pen. Устройство содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 и поддерживает связь LTE и 5G благодаря модемам X20 и X55, соответственно. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ. Аппарат несёт на борту разъём для подключения наушников и два порта USB-C 3.2. Дополнительно сообщается о наличии веб-камеры с углом обзора 76 градусов, двух микрофонов и высококачественных динамиков Bang & Olufsen. Как заявляет производитель, новинка способна работать в автономном режиме более суток – 24,5 часа при просмотре видео файлов с локального хранилища. В оформлении устройства используется искусственная кожа. Ноутбук HP Elite Folio можно будет купить, начиная с февраля, однако его примерная цена пока не сообщается.

Источник: The Verge 1, 2