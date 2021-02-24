HP покупает бренд игровых аксессуаров HyperX за 425 миллионов долларов (линейки ОЗУ и SSD остаются у Kingston)

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После завершения сделки HP станет новым владельцем бренда HyperX.

Сделка HP и Kingston пока не закрыта, но стороны уже достигли согласия, и бренд игровых аксессуаров HyperX, после получения одобрения регуляторов и закрытия сделки, перейдет в распоряжение первой. При этом модули памяти ОЗУ и SSD в сделку не входят — эти линейки останутся за Kingston.

Благодаря сделке HP получит в свое распоряжение все портфолио игровой периферии HyperX, что должно позволить ей стать более конкурентоспособной. Напомним, что у HP есть собственный игровой бренд Omen, но в последнее время компания сталкивается с большой конкуренцией на рынке периферии со стороны Corsair, Logitech и Razer.

HyperX — один из самых известных брендов на рынке периферии с широким ассортиментом игровых аксессуаров, видной частью которого являются гарнитуры серии Cloud, являющиеся одним из самых продаваемых. Помимо игровых гарнитур, в портфолио HyperX есть множество игровых аксессуаров, от игровых клавиатур до микрофонов. Совсем недавно HyperX анонсировала свою первую 60-процентную игровую клавиатуру.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года.