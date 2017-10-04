Хромбук-трансформер Google Pixelbook получил сенсорный 12,3-дюймовый дисплей, процессоры Intel Core i5/i7, встроенный Assistant и ценник от $999 (а также стилус Pixelbook Pen за $99)

Как и ожидалось, в рамках сегодняшнего мероприятия компания Google представила новый хромбук Google Pixelbook, выполненный в формате трансформера 4-в-1. Петли с углом поворота 360 градусов позвояют использовать новый хромбук в формате ноутбука, мультимедийной подставки, «палатки» и планшета.

Устройство получилось весьма компактным — оно весит менее 1 кг, а толщина алюминиевого корпуса составляет всего 10 мм. Google Pixelbook получил сенсорный дисплей с диагональю 12,3 дюйма и разрешением Quad HD (235 PPI).

В зависимости от конфигурации устройство может получить процессоры Intel Core i5 и i7, до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище данных в формате SSD емкостью до 512 ГБ. Традиционно, пользовательские данные владельцы хромбуков могут также хранить в фирменном облачном хранилище Google Drive.

Емкость встроенного аккумулятора в компании не называют, однако уверяют, что полного заряда будет хватать на 10 часов работы. С помощью зарядки формата USB-C всего за 15 минут заряда хромбуку можно добавить 2 часа автономной работы.

Помимо прочего, Google Pixelbook получил поддержку магазина контента Google Play, тезеринг интернета от смартфонов Pixel, переработанный тачпад, а также островную клавиатуру с подсветкой и выделенной клавишей Google Assistant. На презентации особо отметили, что этот хромбук стал первым ноутбуком с поддержкой фирменного голосового помощника.

Одновременно с хромбуком был представлен умный стилус Google Pixelbook Pen, который позволяет выводить дополнительную информацию от помощника Assistant на экран, просто обведя фотографию, слово или формулу. Аксессуар создан совместно с компанией Wacom, он распознает до 2000 уровней нажатия и имеет задержку срабатывания всего 10 мс.

Отметим, что ценник на хромбук Google Pixelbook стартует с отметки $999, а умный стилус Google Pixelbook Pen обойдется покупателям в $99, предзаказ стартует сегодня.

Источник: Google