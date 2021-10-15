HTC представила Vive Flow — VR-очки с экраном 3,2К, которые весят 189 грамм

HTC анонсировала новую VR-гарнитуру под названием Vive Flow — ту самую из недавней утечки, похожую на очки, которые носил герой Уилла Смитта в кинокомиксе «Хэнкок». Очки уже доступны для предварительного заказа по рекомендованной цене в 499 долларов (около 13 168 грн), а поставки начнутся в ноябре 2021 года.

До сих пор HTC была сосредоточена на более дорогостоящих VR-гарнитурах, рассчитанных на применение в бизнес-среде. В мае производитель анонсировал две таких — проводную Vive Pro 2 за 799 долларов и беспроводную в корпусе из магниевого сплава Vive Focus 3 за 1299 долларов. Тогда генеральный менеджер HTC Vive Дэн О’Брайен признал, что Vive Cosmos продается не так хорошо, как хотелось бы, но компания пока не планирует сдаваться и ищет способы выйти в потребительский сегмент. Производитель позиционирует Vive Flow в качестве «повседневного» устройства для развлечений и игр.

Vive Flow радикально отличается от большинства устройств HTC Vive. Это автономное устройство (можно использовать без ПК), созданное по образцу и подобию пары солнцезащитных очков. На первый взгляд может показаться, что HTC Vive — это еще и очки дополненной реальности, а не только VR-гарнитура. Но за этим необычными зеркальными стеклами, похожими на глаза насекомых, скрывается упрощенная версия одной из более ранних VR-гарнитур HTC, лишенная нескольких ключевых функций.

В целом очки Vive Flow получились своего рода компромиссом между ценой и возможностями. Устройство оснащается двумя ЖК-экранами суммарным разрешением 3,2K (4896х2448 пикселей) или 1,6K (1600х1600 точек) на каждый глаз. Диагональ каждого из экранов — 2,1 дюйма, угол обзора — 100 градусов, а кадровая частота — 75 Гц. Для сравнения, Vive Focus 3 за 1299 долларов оснащается двумя ЖК-дисплеями с общим разрешением 5K (4896х2448 пикселей), поддерживает угол обзора 120 градусов и более высокую частоту обновления 90 Гц. К слову, оригинальный Oculus Quest поддерживал частоту обновления 72 Гц и угол обзора 110 градусов, тогда как в Oculus Quest 2 частоту подтянули до 90 Гц.

Vive Flow использует подход Inside Out — две встроенные камер отвечают за отслеживание движений глаз. Заявлена поддержка шести степеней свободы. Производитель также обещает отслеживание рук, но функция не была доступна во время предварительной демонстрации и точные сроки ее запуска пока не сообщаются.

Аппаратный базис Vive Flow — не самая новая SoC Snapdragon XR1 (как и в Oculus Quest 2 за $399). К слову, Vive Focus 3 использует Snapdragon XR2 на базе Snapdragon 865, оптимизированную для гарнитур VR. Объем памяти — 64 ГБ. И — в отличие от Vive Focus 3 — слота для ее расширения здесь нет. В Vive Flow применяется активная система охлаждения с небольшим вентилятором и одной медной теплопроводной трубкой, а также линзами с регулируемой фокусировкой (от 0 до -6 диоптрий). Оснащение также включает стереодинамики с поддержкой объемного звука и два микрофона с шумоподавлением.

Одно из главных преимуществ Vive Flow — легкая конструкция. Устройство весит всего 189 грамм против Oculus Quest 2 и имеет шарнирную конструкцию, которая складывается и помещается в сумку для переноски за 49 долларов. Но здесь есть нюанс — устройство требует внешний источник питания. Таким образом, еще 50 грамм весит кабель USB-C длиной 1,2 м.

Небольшой черный блок с рендеров оказался вовсе не внешним вычислительным модулем, а обыкновенным пауэрбанком — HTC будет продавать свой за $79 (обеспечит от 4 до 5 часов работы), но подойдет любой аккумулятор на 10 000 мА*ч. У Flow есть встроенный аккумулятор, но от него гарнитура сможет проработать всего несколько минут — он обеспечивает возможно быстрой замены внешнего источника без необходимости выключения гарнитуры.

Кроме того, Vive Flow поставляется без контроллеров — понадобиться Android-смартфон, который можно подключить по беспроводному каналу и использовать как пульт ДУ / сенсорную панель. После подключения смартфона к гарнитуре можно получить доступ к ряду функций — дублировать приложения Android, отображать виртуальную копию домашнего экрана телефона и запускать приложения видеосервисов в отдельном плавающем окне.

На Vive Flow также можно смотреть 360-градусные ролики, но запустить приложения, для которых требуются полноценные виртуальные руки, не получится (это исключает из списка большинство известных игр VR).

HTC обещает поддержку 100 приложений на старте Vive Flow и увеличение их числа до 150 к концу 2021 года. Помимо потоковых сервисов, в пресс-релизе упоминается приложение для медитации Tripp и терапевтический сервис виртуальной реальности MyndVR, предназначенный для пожилых людей. Также будут поддерживаться VR-соцсети вроде Vive Sync, и воспроизведение потоковое видео, которое пользуется популярностью в очках дополненной реальности. Vive Flow будет поддерживать ограниченный набор приложений в магазине HTC Viveport, и пользователи смогут оформить специальную льготную подписку Viveport за 5,99 доллара в месяц.