HTC представила две новые флагманские VR-гарнитуры — проводную Vive Pro 2 за 799 долларов и беспроводную в корпусе из магниевого сплава Vive Focus 3 за 1299 долларов





В рамках Vivecon 2021 компания HTC, как и ожидалось, представила две новые VR-гарнитуры — проводную Vive Pro 2 за 799 долларов и беспроводную в корпусе из магниевого сплава Vive Focus 3 за 1299 долларов. Как несложно догадаться по цене, это не обычные потребительские гарнитуры вроде Oculus Quest 2; обе модели рассчитаны на бизнес-применение.

Vive Pro 2

Обновление оригинальной проводной гарнитуры Vive Pro, выпущенной в 2018 году. Главное изменение: новый, более качественный экран — разрешением 5K (или 2448х2448 пикселей на каждый глаз), углом обзора 120 градусов и кадровой частотой 120 Гц. Для сравнения, у модели 2018 года эти параметры составляли 2880×1600 пикселей, 110 градусов и 90 Гц. Кроме того, Vive Pro 2 стала первой гарнитурой с поддержкой стандарта сжатия визуальных данных без потерь Display Stream Compression (DSC), который наиболее часто встречается в мониторах высокого класса.

В HTC заверяют, что благодаря внесенным улучшениям Vive Pro 2 обеспечивает «минимальный уровень размытости изображения в движении». Производитель также утверждает, что «практически избавился» от сетчатых линий (эффект экранной двери, когда видно пространство между отдельными пикселями), характерные для многих старых гарнитур VR. С другой стороны, этот проблемный аспект заметно улучшили в последних гарнитурах Oculus Quest 2 и HP Reverb G2.

Помимо топовых технических характеристик Vive Pro 2 предлагает различные эргономичные возможности, включая подтягивающиеся ремешки и колесика для быстрой регулировки размера конструкции и подгонки под форму головы, а также ползунок для настройки межзрачкового расстояния (индивидуальная настройка расстояния между центрами зрачков для получения более резкого изображения). Встроенные наушники поддерживают объемное звучание класса Hi-Res Audio. При этом гарнитуру можно использовать в паре с внешними наушниками. Vive Pro 2 также совместим со всеми аксессуарами Vive SteamVR, включая трекеры Vive, новый трекер Vive Facial Tracker, а также любые контроллеры SteamVR и прочие аксессуары.

На рендерах Vive Pro 2 выглядит аккуратнее и компактнее предшественника, но точных данных о размерах и весе производитель не раскрывает.

Владельцы оригинальной гарнитуры Vive Pro могут предзаказать новую модель со скидкой: цена для США, Великобритании и Европы — $749 / £659 / €739. Обычная розничная цена для этих рынков — $799 / £719 / €799. Полный комплект Vive Pro 2, включая Base Station 2.0 и контроллеры, начнет продаваться с 4 июня по цене $1399/£1299/€1399. Стоимость и дата старта продаж Vive Pro 2 в Украине пока неизвестна.

Vive Focus 3

Одновременно HTC представила обновленную версию автономной беспроводной гарнитуры Vive Focus с порядковым номером 3 (для справки, Vive Focus 2 не было) — с экраном 5K, углом обзора 120 градусов и сменной батареей.

Как и оригинальная модель 2019 года, обновленный вариант полагается на подход Inside Out — все необходимые датчики для отслеживания движений встроены в само устройство и никакой необходимости использования дополнительного оборудования нет. Vive Focus 3 поступит в продажу по всему миру 27 июня по цене $1 300 — в цену включена техподдержка и набор бизнес-услуг.

По аналогии с Vive Pro 2 в модели Vive Focus 3 улучшили экран — она получила две ЖК-панели суммарным разрешением 5K (4896х2448 пикселей) или 2,5K (2448х2448 точек) на каждый глаз. Напомним, в Vive Focus использовались экраны разрешением 1440×1600 пикселей с частотой 75 ГГц. Это существенный скачок по сравнению с 2160×2160 пикселей на глаз в HP Reverb G2 и еще сильнее превосходит по этому показателю Oculus Quest 2 (1832х1920 пикселей на глаз).

Еще одно заметное улучшение — сменный аккумулятор вместо встроенного. Он расположен в задней части гарнитуры для лучшего баланса. HTC обещает два часа автономной работы и систему быстрой зарядки, позволяющую за 30 минут зарядить батарею на 50%.

Аппаратный базис Vive Focus 3 — SoC Snapdragon XR2 на базе Snapdragon 865, оптимизированная для гарнитур VR. Оригинальная модель использовала Snapdragon 835. В Vive Focus 3 применяется активная система охлаждения с небольшим вентилятором и одной медной теплопроводной трубкой. В то же время производитель заверяет, что даже при высокой нагрузке СО работает почти бесшумно.

Среди прочих улучшений Vive Focus 3 — корпус из магниевого сплава (на 20% легче и на 500% прочнее по сравнению с широко используемым пластиком), переработанная система крепления дужки (устройство стало легче снимать и надевать) и контроллеры нового поколения — более сбалансированные и без двойного курка. На одном заряде контроллеры способны проработать до 15 часов.

Vive Focus Plus поддерживала беспроводную потоковую передачу игр с ПК, аналогичную Air Link в Oculus Quest 2. Новая Vive Focus 3 на старте предлагает проводное подключение к ПК Vive Business Streaming, а беспроводную связь обещают добавить в будущем.

Генеральный менеджер HTC Vive Дэн О’Брайен, сравнивая Vive Focus 3 с Oculus Quest 2, называет продукт своего работадателя более совершенным не только по определенным характеристикам, таким как разрешение и сменный аккумулятор, но и в целом по эргономике и производительности. Но здесь стоит учитывать, что Oculus Quest 2 стоит $299. В HTC признали, что потребительская гарнитура Vive Cosmos продается не так хорошо, как хотелось бы, но компания пока не планирует сдаваться и ищет способы продвижения бренда.