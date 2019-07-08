HTC удвоила выручку в июне, показав лучший результат за последние семь месяцев





Компания HTC, которая давно и, казалось бы, безнадежно погрязла в убытках, продолжает удивлять. За последнее время тайваньскому производителю удалось добиться определенных успехов на почве улучшения своего финансового положения — сообщая о неожиданном росте продаж HTC по итогам марта, мы отмечали, что о выходе HTC из кризиса говорить пока слишком рано, но и хоронить компанию пока не стоит. Сегодня HTC опубликовала краткий отчет о результатах своей деятельности в июне и за первое полугодие 2019 финансового года. И он, на удивление, выглядит обнадеживающим.

Как мы отмечали выше, о полной финансовом выздоровлении HTC пока не может быть и речи, поскольку в годовом выражении у компании по-прежнему наблюдается спад. В частности, в прошлом месяце HTC выручила около $44 млн. Это на 34,46% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Но это уже не 50-70% спада, как в предыдущие месяцы. Если точнее, это самое низкое снижение с января 2018 года.

Кроме того, относительно предыдущего месяца зафиксирован рост выручки и немалый — на 94,07%. Это лучший результат за последние семь месяцев. И если отбросить ноябрь 2018 года, когда выручка была всего на 1% больше, то за целый год.

В последний раз HTC отчитывалась о росте месячной выручки в годовом исчислении в июне 2017 года, когда был выпущен смартфон HTC U11.

Это отчет еще одно подтверждение, что HTC пока рано списывать со счетов. И не важно, что нынешнее улучшение финансовых показателей — заслуга направления виртуальной реальности, а не смартфонного, у которого, как показал недавний анонс новых моделей HTC U19e и HTC Desire 19+, наблюдаются все те же проблемы с завышенными ценами.

Источник: HTC