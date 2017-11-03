HTC вернется к выпуску смартфонов с двойной камерой в 2018 году и планирует выпускать в год не меньше 5-6 новых моделей

Представленный вчера новый флагманский смартфон HTC U11 Plus оснащён одиночной основной камерой. Но в будущем компания всё же намерена выпускать модели с двойными камерами. Об этом заявил президент HTC Чиалин Чанг. Он отметил, что в следующем году компания определённо выпустит смартфон с двойной камерой. Но сначала нужно будет выяснить, как сделать эту функцию отличной.

Отметим, HTC была одной из первых компаний, устанавливавших двойные модули камер на своих мобильных устройствах. Ещё в 2011 году была выпущена модель EVO 3D. Но затем страсти вокруг 3D в мобильном сегменте улеглись, а HTC перешла на использование функции Duo Camera для обеспечения эффекта боке на фотографиях. Она использовалась в двух поколениях флагманских смартфонов. Интересно, что когда HTC решила отказаться от дальнейшего использования этой функции, ряд других производителей (LG, Huawei, Xiaomi, Apple), напротив, начали внедрять двойные камеры в своих аппаратах.

Чанг не поделился подробными сведениями о планах HTC относительно выпуска смартфонов с двойной основной камерой. Однако он отметил, что в следующем году, как и в нынешнем, планируется выпустить 5-6 моделей смартфонов. Также компания намерена выводить на рынок и устройства среднего уровня стоимостью около $300, а не только сосредотачиваться на устройствах премиум сегмента.

Источник: Engadget