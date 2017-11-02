Представлены смартфоны HTC U11 Plus и HTC U11 Life

Компания HTC официально анонсировала свой новый флагманский смартфон HTC U11 Plus. По сравнению с предшественником HTC U11, новинка получила обновлённый дизайн, увеличенный дисплей и более ёмкий аккумулятор.

Новый смартфон HTC U11 Plus содержит 6-дюймовый дисплей Super LCD6 с разрешением Quad HD+ (2880×1440 точек, соотношение сторон 18:9), покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5. В устройстве используются процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Благодаря наличию слота для установки карты памяти microSD ёмкость хранилища можно дополнительно расширить. На задней панели расположена одиночная 12-мегапиксельная камера UltraPixel 3 с оптической стабилизацией изображения. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором. На задней панели также имеется сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне HTC U11 Plus используется аккумулятор ёмкостью 3930 мАч. Заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии с требованиями сертификации IP68. Устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метра длительностью до 30 минут. Аппарат имеет размеры 158,5×74,9×8,5 мм и массу 188 г. Поддерживается возможность установки двух SIM-карт. От 3,5-миллиметрового звукового разъёма в HTC U11 Plus решили отказаться. Особенностью новинки является наличие сенсорной рамки корпуса под названием Edge Sense. Она позволяет взаимодействовать со смартфоном при помощи сжатия устройства. В качестве опции возможно использование полупрозрачной задней крышки, что позволяет видеть внутренние компоненты.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo и содержит предустановленную фирменную оболочку HTC Sense. Смартфон поступит в продажу по цене €799 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Продажи стартуют 20 ноября.

Вместе с тем, был анонсирован и более доступный смартфон HTC U11 Life. В данном случае применяется 5,2-дюймовый LCD дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек и процессор Qualcomm Snapdragon 630. На рынок поступят версии с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, а также с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Слот для установки карты памяти позволит расширить ёмкость хранилища. Камеры на задней и лицевой панелях оснащены 16-мегапиксельными сенсорами и объективами с диафрагмой f/2.0. Оптическая стабилизация изображения не предусмотрена. Ёмкость батареи составляет 2600 мАч. Заявлена защита от пыли и воды в соответствии с рейтингом IP67. 3,5-миллиметрового звукового разъёма в конструкции нет, зато есть сенсорные рамки Edge Sense. Для большинства регионов смартфон HTC U11 Life будет поставляться с предустановленной чистой версией операционной системы Android 8.0 Oreo в рамках инициативы Android One. В Северной Америке аппарата будет продаваться с ОС Android 7.1.1 Nougat и оболочкой HTC Sense. Обновление до Android 8.0 для этой версии должно быть выпущено до конца ноября. Смартфон HTC U11 Life уже доступен для заказа по цене от $349.

Источник: The Verge 1, 2