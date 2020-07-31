Huawei анонсировала планшеты MatePad 10.8 и Enjoy 2, трекер-трансформер TalkBand B6 и детские умные часы





Компания Huawei подготовила к выпуску несколько новых продуктов, включая планшеты MatePad 10.8 и Enjoy 2, фитнес-трекер TalkBand B6 и детские умные часы Huawei Children’s Watch 4X.

Планшет Huawei MatePad 10.8 получил 10,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560×1600 точек, который поддерживает возможность использования стилуса M-Pencil. Устройство оснащено флагманским процессором Kirin 990, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 или 128 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти формата microSD. Аппарат несёт на борту 4 динамика, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и порт USB-C. Ёмкость батареи составляет 7500 мАч. Главная камера получила 13-мегапиксельный сенсор, автофокус и объектив с диафрагмой f/1.8. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера. Устройство имеет толщину 7,2 мм и массу 500 г. В качестве операционной системы используется EMUI 10.1 на базе Android 10. Планшет Huawei MatePad 10.8 поступит в продажу в середине августа по цене около $340 и $400 за конфигурации с 6/64 и 6/128 ГБ памяти.

Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 является более доступным решением. Он содержит 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 точек, процессор Kirin 710A, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно расширить при помощи карты памяти microSD. О поддержке стилуса уже не упоминается. В данном случае количество динамиков уменьшено до двух, а ёмкость батареи – до 5100 мАч. Эта модель также поступит в продажу в середине августа. Цена Huawei Enjoy Tablet 2 в конфигурации 4/64 ГБ заявлена на уровне $230, а за версию в конфигурации 4/128 ГБ предстоит заплатить $257.

Фитнес-трекер Huawei TalkBand B6 представляет собой своеобразный трансформер. В обычном режиме использования, это традиционный трекер, который можно носить на руке с помощью разнообразных ремешков (на выбор предлагаются силиконовые и кожаные ремешки, а также металлические браслеты). В случае необходимости, устройство можно извлечь из кейса и использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры. Новинка оснащена изогнутым 1,53-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 188×460 точек, сенсорами для определения физической активности и фаз сна, а также оптическим сенсором сердечного ритма. Дополнительно трекер способен определять показатель SpO2 и выводить уведомления со смартфона (поддерживаются мобильные устройства с Android 4.4 или iOS 9.0 и новее). Встроенная батарея ёмкостью 120 мАч обеспечивает до 3 дней работы в режиме фитнес-трекера или до 8 часов – при использовании в качестве Bluetooth-гарнитуры. Устройство сертифицировано по стандарту IP57. Цена Huawei TalkBand B6 стартует с отметки $143 за версию с силиконовым ремешком.

Наконец, детские умные часы Huawei Children’s Watch 4X получили 1,41-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 320х320 точек, 5-мегапиксельную селфи-камеру и 8-мегапиксельную камеру общего назначения. В часах реализован модуль NFC, имеется поддержка Alipay, так что их можно использовать в качестве средства платежа. Кроме того, новинка способна выполнять роль телефона для связи с родителями. Также поддерживаются системы навигации GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Ёмкость батареи составляет 800 мАч, она позволяет использовать часы до 2 дней при обычном режиме эксплуатации и до 5 дней в энергосберегающем режиме. Устройство выполнено в прочном корпусе, имеет защиту от воды 5ATM и весит 67,7 г. Цена детских умных часов Huawei Children’s Watch 4X составляет $200, их продажи начнутся 19 августа.

Источник: gsmarena