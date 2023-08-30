Huawei анонсировала Mate 60 — первый 5G-смартфон после санкций США

Huawei без особых фанфар анонсировала в Китае Mate 60 Pro 5G. Он будет первым смартфоном Huawei с поддержкой 5G, после того, как на компанию наложили санкции США, сообщает Gizmochina.

Huawei Mate 60 оснащен OLED-экраном на 120 Гц с отверстием для камеры по центру верхней части. Его разрешение составляет 2688×1216 пикселей, он поддерживает 10-битную глубину цвета и 1440 Гц PWM регулировку яркости.

Huawei по какой-то причине не раскрыла информацию о процессоре. Но он будет сотрудничать с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а данные храниться на UFS 3.1-накопителе, емкостью до 1 ТБ. Все будет работать под руководством собственной операционной системы Harmony OS 4.0.

Отверстие в экране выделено под 13-Мп фронтальную камеру. Сзади же создан «камерный» диск, несколько похожий на первые модели плеера Apple iPod. Основной объектив — на 50 Мп, он с переменной апертурой f/1.4-f/4.0 и поддерживает OIS. Также в этом блоке есть 12-Мп ультраширокая камера и телефото перископическая камера (OIS, 5x оптический зум и 50x цифровой зум) тоже на 12 Мп.

Внутри располагается аккумулятор на 4750 мАч. Он поддерживает до 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Mate 60 весит 208 граммов при размерах 161,4 x76x7,95 мм, он защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а прочности должно добавлять стекло Kunlun второго поколения.

Huawei Mate 60 будет продаваться в трех вариантах накопителя и с 12 ГБ оперативной памяти. 256 ГБ оценены в 5499 юаней (~$750), 512 ГБ — 5999 юаней (~$820), а самый большой вариант на 1 ТБ стоит 6999 юаней (~$960). Начало продаж в Китае — 10 сентября, среди вариантов цветового оформления: Yadan Black (черный), White Sand Silver (серебристо-белый), South Waxy Purple (фиолетовый) и Ya Chuan Qing (зеленый).