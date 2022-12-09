Huawei предоставит лицензию на 5G своему конкуренту Oppo — из-за санкций США, заставляющих китайского гиганта искать новые источники дохода

Huawei и Oppo, четвертый по величине производитель смартфонов в мире, подписали соглашение о «перекрестном лицензировании патентов», которое охватывает основные патенты на стандарт сотовой связи, включая 5G.

У Huawei есть огромный портфель с более чем 100 000 патентов во всем мире и он является одним из ведущих владельцев патента на технологию 5G — сверхбыстрый мобильный интернет следующего поколения, который считается ключевым для развития будущих отраслей, таких как искусственный интеллект и автономные автомобили.

Когда разрабатывается новое поколение сотовых технологий, необходимо создать так называемые глобальные стандарты. Это протоколы, технические характеристики и дизайн, которые обеспечивают взаимодействие между сетями 5G во всем мире и позволяют смартфонам «общаться» с этими сетями. Создать их поручено отраслевым организациям, и такие компании как Huawei способствуют этому — они разрабатывают технологии, которые затем патентуют.

Huawei исторически не была агрессивна в монетизации этих патентов против некоторых своих конкурентов, таких как Nokia и Ericsson. Однако в 2019 году США применили ряд мер (включая черный список для экспорта), чтобы отрезать Huawei от получения критически важных полупроводников, необходимых для производства смартфонов и некоторых других продуктов. Это уничтожило профильный бизнес компании, когда-то являвшийся номером один в мире.

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В прошлом году китайский технологический гигант заявил, что станет продавать свою технологию другим компаниям через патенты. Ранее компания утверждала, что ожидает получить доход от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов США от лицензирования своей интеллектуальной собственности в период с 2019 по 2021 год. Huawei заявила, что добилась ожидаемых доходов от интеллектуальной собственности за 2021 год, но не предоставила точную цифру.

5G стал еще одной частью технологического сражения между США и Китаем. Обе страны рассматривают его как критическую технологию. США выразили обеспокоенность тем, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности, и давили на другие страны, чтобы запретить китайской фирме доступ к их инфраструктуре 5G. Huawei неоднократно отрицала, что представляет угрозу национальной безопасности.

Недавно США также ввели полный запрет на поставки телекоммуникационного и видеооборудования из Китая, в том числе продукции Huawei. Федеральная комиссия по связи (FCC) объявила, что больше не будет выдавать разрешения на некоторую продукцию китайских компаний — легально импортировать или продавать телекоммуникационное и видеооборудование они больше не смогут. Список (где перечислены запрещенная продукция и услуги) в настоящее время включает коммуникационное оборудование, произведенное Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology (а также их дочерними компаниями и филиалами).

Источник: CNBC