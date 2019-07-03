Huawei Cares — программа сервисного обслуживания с пакетом бесплатных услуг для смартфонов компании
Компания Huawei анонсировала запуск новой инициативы под названием Huawei Cares, касающейся смартфонов. Как нетрудно догадаться, это собственная сервисная программа Huawei, которая по своей сути очень похожа на сервисную программу AppleCare+ для смартфонов iPhone. В отличие от Apple, компания Huawei предлагает пакет соответствующих услуг (техническое и сервисное обслуживания) бесплатно. Впрочем, без ограничений не обошлось.
В соответствующем пресс-релизе говорится, что программа Huawei Cares поможет владельцам новых смартфонов компании забыть о самых распространенных проблемах: повреждении экрана, сбоях работы аккумулятора или зарядного порта и ошибках ПО. Для определения этих проблем Huawei вместе с IPSOS провела соответствущий опрос. Онлайн-исследование проводилось в июне 2019 года среди потребителей в возрасте 18-55 лет в регионе CEE & Nordics (Центральная и Восточная Европа, Северные страны). По итогам оказалось, что больше всего пользователи обеспокоены потерей данных, хранящихся на устройствах (63%), сбоями работы аккумулятора (59,45%) или возможностью залить смартфон водой (55,78%). Пользователи соглашаются, что производители мобильных устройств должны принять дополнительные меры и поддержать их в случае проблем с техникой (87,50%). Также они считают, что стоимость замены поврежденного стекла слишком высока (91,80%).
Сама программа Huawei Cares будет запущена 10 июля. Все пользователи новых смартфонов Huawei флагманской серии P30 (Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite), которые будут приобретены с 10 июля по 31 июля, смогут единоразово заменить поврежденное стекло (переднее и заднее) в течение 12 месяцев после покупки. Увы, пока других подробностей об условиях программы Huawei Cares нет, поэтому неясно, будет ли она в итоге расширена на другие модели смартфонов компании и продлена на новый срок. Вероятно, все подробности станут известны в день официального запуска.
Дополнительно в рамках программы каждую последнюю неделю месяца с четверга по субботу в официальном сервисном центре будут проходить так называемые «сервисные дни». Пользователи всех устройств Huawei смогут бесплатно получить услуги сервисного обслуживания и чистки устройств, а также получить скидки на запчасти для устройств, чья гарантия уже закончилась. Более детальную информацию о перечне услуг и устройств, на которые распространяется инициатива, можно найти на соответствующей странице официального сайта производителя.
Отдельно Huawei подчеркивает, что все ремонтные работы в авторизованных сервисах Huawei будут выполнены с включенным специальным режимом (Repair mode). Этот режим гарантирует безопасность персональных данных, хранящихся на устройствах, во время ремонта. Иными словами, беспокоиться о конфиденциальности информации в данном случае не стоит.
Говоря об официальном сервисе, 20 июля во Львове откроется второй сервисный центр Huawei в Украине. Он будет находится по адресу ул. Коперника, 30. На официальной церемонии открытия все пользователи смогут получить дополнительную информацию об услугах, провести бесплатную диагностику устройств, а также принять участие в розыгрыше гаджетов Huawei. Отметим, что первый сервисный центр компании находится в Киеве, по адресу ул. Русановская набережная, 8.