Huawei Mate 10 Pro вторым после Samsung Galaxy Note8 получил 100 баллов в фототесте DxOMark

Специалисты DxOMark протестировали камеру нового смартфона Huawei Mate 10 Pro и присвоили её достаточно высокий рейтинг. Её общий балл составил 97.

Если останавливаться на показателях более детально, то в тесте фото камера смартфона набрала максимальные 100 баллов, а вот результат при оценке возможностей при съёмке видео оказался не таким высоким – 91 балл.

При оценке фотографических возможностей камеры эксперты отметили хорошую детализацию, низкий уровень шумов, широкий динамический диапазон и хорошую детализацию при 2-кратном увеличении. Режим Wide Aperture также удостоился похвалы, он позволяет лучше размывать фоновое изображение, чем режим Portrait Mode в iPhone 8 Plus. При съёмке видео камера смартфона Huawei Mate 10 Pro продемонстрировала быструю и точную автоматическую фокусировку

Напомним, конкурирующие флагманские смартфоны других производителей набирали менее впечатляющие результаты в тестах DxOMark. Например, камеры устройств Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили 94 балла, Samsung Galaxy Note8 — также 94. Лишь модель Google Pixel 2 смогла продемонстрировать более высокий результат — 98 баллов.

Источник: gsmarena