Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 c производительностью до 512 TFLOPS и фреймворк для разработки ИИ-приложений Mindspore

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Huawei сегодня сообщила о запуске двух новых взаимосвязанных продуктов, относящихся к области ИИ-технологий и машинного обучения. Первый продукт «железный»— это специализированный серверный процессор Ascend 910 для облачных вычислений в приложениях искусственного интеллекта, второй же программный — вычислительная среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта Mindspore.

Впервые о новой линейке ИИ-процессоров Ascend китайский гигант рассказал осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что первыми представителями серии станут чипы Ascend 910 и Ascend 310, первый назывался в качестве основны для дата-центров нового поколения, а второй ориентирован на беспилотные авто, смартфоны, умные часы и устройства Интернета вещей. Сегодня производитель раскрыл некоторые технические подробности о Ascend 910.

Увы, подробностей касательно архитектуры нет, но зато известна производительность. При вычислениях с плавающей запятой она достигает 256 TFLOPS, а при вычислениях с целостной точностью — 512 TFLOPS. При этом номинальное энергопотребление указано равным 310 Вт, что существенно ниже 350 Вт, о которых говорили в прошлом году.

В Huawei заявляют, что Ascend 910 может обучать нейросети в считанные минуты и превосходит конкурирующие аппаратные решения по скорости обработки больших объемом данных. Производитель утверждает, что их чип «обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире».

Что касается фреймворка MindSpore, предназначенного для совместной работы с процессором Ascend 910. Разработчики выделяют тот факт, что он имеет на 20% меньше строк основного кода, чем решения конкурентов, и вместе с Ascend 910 может обучать модели вдвое быстрее по сравнению с решениями на базе библиотеки Google TensorFlow.

Фреймворк MindSpore станет доступен в первом квартале 2020 года и будет распространяться как Open Source проект в рамках стратегии компании, направленной на расширение внедрения ИИ и помощь разработчикам.

Источник: infotechlead