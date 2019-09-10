Huawei работает над решением, которое позволит без труда установить приложения Google на смартфоны серии Mate 30

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Из-за продолжающегося запрета США на торговлю с Huawei, будущие смартфоны серии Mate 30 будут поступать без каких-либо приложений от Google. Таким образом, модели Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro не будут иметь магазина Play Store и других важных приложений Google, таких как Gmail, YouTube и др. И это может отпугнуть многих потенциальных потребителей от покупки таких устройств. Однако, у Huawei есть решение данной проблемы.

На техническом мероприятии во время проведения выставки IFA 2019 генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю сделал обращение к средствам массовой информации. В нём говорится, что компания работает над решением, которое позволит добавить приложения Google на смартфоны серии Mate 30 после запуска устройств.

Ю сказал, что компания ищет возможности, позволяющие пользователям устанавливать приложения Google на не-Google версии Android на смартфонах Mate 30. Он также заявил, что процесс установки приложений Google на серии Mate 30 будет «довольно простым» из-за самой природы Android с открытым исходным кодом. Он добавил, что сторонние разработчики сотрудничают в рамках проекта по предоставлению приложений Google для владельцев смартфонов Mate 30.

Отметим, китайская компания Meizu позволяет покупателям своих смартфонов устанавливать сервисы Google через собственный магазин приложений. Вероятно, Huawei работает над сходным решением для смартфонов Mate 30 и последующих мобильных устройств. Правда, загрузка через сторонние ресурсы может вызывать обеспокоенность из-за возможных проблем с безопасностью. В прошлом году киберпреступники распространяли вредоносное ПО через приложение Fornite, которое требовало от пользователей установки через сторонний сайт.

Официальная презентация смартфонов серии Mate 30 запланирована на 19 сентября. Первым рынком, который получит эти устройства, станет Китай.

Источник: gizmochina