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Huawei вновь тизерит сгибаемый смартфон Mate X2

Huawei вновь тизерит сгибаемый смартфон Mate X2

Huawei вновь тизерит сгибаемый смартфон Mate X2


Пару недель назад Huawei официально анонсировала дату проведения собственного мероприятия, на котором представят новый сгибаемый смартфон Mate X2. Новинку покажут уже 22 февраля, и за несколько дней до презентации компания решила подогреть интерес к устройству.

На изображении, опубликованном Huawei в социальной сети Weibo, виден Mate X2 с торца. Очевидно, что экран находится внутри изгиба, и это, по всей видимости, будет главным нововведением в девайсе. Напомню, в первом поколении Mate X (и его обновленной версии Mate Xs) дисплей загибался наружу. Теперь же конструкция смартфона будет напоминать Galaxy Z Fold2.

Huawei вновь тизерит сгибаемый смартфон Mate X2Постер также указывает на время начала презентации Huawei. Мероприятие стартует в 20:00 по китайскому времени (14:00 по киевскому).

Ожидается, что Huawei Mate X2 оснастят чипсетом Kirin 9000, 8.01″ основным дисплеем с разрешением 2480х2200 точек, внешним экраном диагональю 6.45″ с разрешением 2700х1160 пикселей, а также блоком камер, состоящим из четырех модулей (50 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 8 Мп).

Источник: The Verge

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