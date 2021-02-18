Huawei вновь тизерит сгибаемый смартфон Mate X2

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Пару недель назад Huawei официально анонсировала дату проведения собственного мероприятия, на котором представят новый сгибаемый смартфон Mate X2. Новинку покажут уже 22 февраля, и за несколько дней до презентации компания решила подогреть интерес к устройству.

На изображении, опубликованном Huawei в социальной сети Weibo, виден Mate X2 с торца. Очевидно, что экран находится внутри изгиба, и это, по всей видимости, будет главным нововведением в девайсе. Напомню, в первом поколении Mate X (и его обновленной версии Mate Xs) дисплей загибался наружу. Теперь же конструкция смартфона будет напоминать Galaxy Z Fold2.

Постер также указывает на время начала презентации Huawei. Мероприятие стартует в 20:00 по китайскому времени (14:00 по киевскому).

Ожидается, что Huawei Mate X2 оснастят чипсетом Kirin 9000, 8.01″ основным дисплеем с разрешением 2480х2200 точек, внешним экраном диагональю 6.45″ с разрешением 2700х1160 пикселей, а также блоком камер, состоящим из четырех модулей (50 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 8 Мп).

Источник: The Verge