Huawei Mate X — самый тонкий и самый быстрый в мире складной смартфон с 5G. Всего $2600

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Накануне открытия выставки MWC 2019 компания провела свою отдельную презентацию, на которой показала собственную модель сгибаемого смартфона. Новинка получила название Huawei Mate X.

Конструкция сгибаемого смартфона Huawei отличается от недавно продемонстрированной версии Samsung Galaxy Fold. В случае Huawei Mate X используется только один дисплей, расположенный на внешней стороне корпуса. В открытом состоянии (режим планшета) устройство предлагает пользователям 8-дюймовый дисплей с разрешением 2480×2200 точек. В закрытом состоянии можно работать с двумя отдельными дисплеями. При этом основной экран на лицевой панели имеет диагональ 6,6 дюйма и разрешение 2480×1148 точек (соотношение сторон 19,5:9). Дисплей на задней панели получается 6,38-дюймовым с разрешением 2480х892 точки.

При этом слева от заднего экрана располагается часть корпуса, которая включает тройную основную камеру. Таким образом, этот вспомогательный дисплей можно использовать для съёмки автопортретов, как и в случае Nubia X. О конфигурации камер пока ничего не говорится.

Huawei утверждает, что Mate X является самым тонким в мире сгибаемым смартфоном, его толщина в сложенном состоянии составляет всего 11 мм. При этом его противоположные грани в закрытом состоянии располагаются параллельно друг другу, чего не наблюдается у неназванного «другого складного смартфона».

В разложенном состоянии толщина устройства составляет 5,4 мм, но на одной стороне корпуса имеется возвышение, в котором размещены камеры и другие компоненты. Смартфон Huawei Mate X оснащён батареей ёмкостью 4500 мАч. Для её подзарядки используется порт USB-C. Он как раз и расположен в выступающем блоке корпуса – на нижней грани. В этот же блок интегрирован и сканер отпечатков пальцев, который выступает и в качестве кнопки включения.

Аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge с передачей 55 Вт энергии. Это делает Huawei Mate X самым быстро заряжающимся смартфоном. За 30 минут зарядки устройство восполняет 85% заряда батареи. Среди прочих особенностей новинки называют поддержку связи 5G. Для этого в устройство интегрирован собственный модем Huawei Baolong 5000. И производитель заявляет, что это самый быстрый на рынке 5G-смартфон.

Сроки начала продаж складного смартфона Huawei Mate X называются лишь примерно – середина 2019 года. А цена устройства называется на уровне $2600.

Источник: gsmarena, phonearena