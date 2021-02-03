Сгибаемый смартфон Huawei Mate X2 представят 22 февраля





Несмотря на недавние слухи о том, что Huawei может отказаться от флагманских линеек смартфонов (которые компания оперативно отвергла), в сети появился тизер с датой презентации нового топового устройства Mate X2. Напомню, Mate X — это первый сгибаемый смартфон Huawei, который был представлен в начале 2019 года. Спустя год компания показала его обновленную версию Mate Xs. Ну а через пару недель нам презентуют второе поколение гаджета. Мероприятие состоится 22 февраля.

Судя по изображению на тизере, форм-фактор Mate X2 изменится, по сравнению с предшественниками. Дисплей будет складываться внутрь, как у Galaxy Z Fold2. Ранее же он загибался наружу и часть дисплея служила в качестве тыльной панели в сложенном виде.

К сожалению, никаких технических подробностей об устройстве не известно. Генеральный директор Huawei Consumer Business Ричард Ю отметил, что он пользуется Mate X2 «в течение некоторого времени» и смартфон «полон сюрпризов». Что же, будет интересно посмотреть на аппарат, но еще интереснее будет узнать как скоро начнутся продажи и сколько устройств планирует реализовать компания, учитывая острую нехватку собственных флагманских чипсетов. Да и будет ли Huawei продавать Mate X2 за пределами Китая, ведь сервисы Google все еще нельзя устанавливать на устройства компании.

Источник: Engadget