Hyperloop One закрывается. Когда-то она хотела проложить скоростную систему транспортировки между Европой и Китаем

Когда-то Hyperloop One мечтала построить высокоскоростное сообщение между Европой и Китаем, что позволяло бы доставлять грузы из одного конца Евразии в другой за один день. Однако это останется одной из многих целей, которых компания не сможет добиться. Hyperloop One закрывается. Компания была основана в 2014 году после публикации статьи Илона Маска о его видении транспортных технологий Hyperloop.

Изначально компания стремилась обеспечить транспортировку как грузов, так и людей в капсулах, путешествующих герметичными металлическими трубами на большие расстояния со скоростью, подобной скорости самолета.

С 2017 по 2022 год она была известна как Virgin Hyperloop One благодаря инвестициям Virgin Group Ричарда Брэнсона. Но Virgin тихо сняла свой бренд в прошлом году, когда компания решила отказаться от планов перевозки пассажиров, чтобы сосредоточиться на создании сервиса только для грузовых перевозок. Hyperloop One уволила более 100 сотрудников в начале прошлого года из-за смены приоритетов.