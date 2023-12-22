Новости Технологии 22.12.2023 в 09:03 comment views icon

Hyperloop One закрывается. Когда-то она хотела проложить скоростную систему транспортировки между Европой и Китаем

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Hyperloop One закрывается. Когда-то она хотела проложить скоростную систему транспортировки между Европой и Китаем

Когда-то Hyperloop One мечтала построить высокоскоростное сообщение между Европой и Китаем, что позволяло бы доставлять грузы из одного конца Евразии в другой за один день. Однако это останется одной из многих целей, которых компания не сможет добиться. Hyperloop One закрывается. Компания была основана в 2014 году после публикации статьи Илона Маска о его видении транспортных технологий Hyperloop.

Прототип 1,5-километрового тоннеля Hyperloop Илона Маска демонтировали – теперь на его месте будут парковаться сотрудники SpaceX

Изначально компания стремилась обеспечить транспортировку как грузов, так и людей в капсулах, путешествующих герметичными металлическими трубами на большие расстояния со скоростью, подобной скорости самолета.

С 2017 по 2022 год она была известна как Virgin Hyperloop One благодаря инвестициям Virgin Group Ричарда Брэнсона. Но Virgin тихо сняла свой бренд в прошлом году, когда компания решила отказаться от планов перевозки пассажиров, чтобы сосредоточиться на создании сервиса только для грузовых перевозок. Hyperloop One уволила более 100 сотрудников в начале прошлого года из-за смены приоритетов.

Virgin Hyperloop уволила половину сотрудников и переориентируется от пассажирских перевозок к грузоперевозкам

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Backend Engineer (Integration team) IT-company, Віддалено

Junior Media Planner/Digital Buying Coordinator Go Interactive, Віддалено

Senior Product UI/UX Designer Go Interactive, Віддалено

Компания уже некоторое время испытывает финансовые проблемы и, в частности, так и не смогла заключить контракт на строительство рабочей Hyperloop-системы. Сейчас она уволила большинство своих оставшихся сотрудников, а оставшихся уволят 31 декабря, передает Engadget. К тому времени они будут контролировать продажу активов Hyperloop One, в том числе ее машин и тестовых треков.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ще одна спеціалізація від Google Cloud. У Wise IT розповили про новий статус і його плюси
Як збільшити конверсії на сайті перед святами? Ось прості софти, якими користуються DOC.ua і Yakaboo
Вибираєте IT-інфраструктуру для бізнесу? П’ять дилем, з якими ви можете стикнутися

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить