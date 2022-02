Virgin Hyperloop уволила половину сотрудников и переориентируется от пассажирских перевозок к грузоперевозкам

Американская компания Virgin Hyperloop (ранее она называлась Hyperloop Technologies, Hyperloop One и Virgin Hyperloop One) сократила почти половину штата в рамках реструктуризации бизнеса — она переориентируется от пассажирских перевозок к грузоперевозкам. Под сокращение попали 111 сотрудников. В Virgin Hyperloop подтвердили эти данные The Financial Times, а бывшие сотрудники рассказали изданию, что масштаб увольнений для них стал «полной неожиданностью».

Если помните, идею создания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop с капсулами, перемещающимися по герметически закрытой (между станциями) трубе силой сжатого воздуха и электромагнитного притяжения со скоростью около 1000 км/ч, предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск в далеком 2013 году. С тех пор SpaceX организовала несколько конкурсов Hyperloop Pod Competition — последний прошел в 2019 году и тогда тестовую капсулу разогнали до 463 км/ч. С тех пор никаких новостей о Hyperloop не было. Развитием идей Hyperloop занимается еще одна компания Илона Маска — The Boring Company The Boring Company была основана Илоном Маском в 2016 году для реализации футуристической идеи разветвленной сети подземных тоннелей для решения проблемы пробок в густозаселенных мегаполисах.

Virgin Hyperloop — один из самых видных разработчиков футуристических высокоскоростных «вакуумных поездов» Hyperloop. В свое время Virgin Hyperloop отметилась рядом достижений, включая разгон тестовой капсулы почти до 400 км/ч в 2017 году и первые испытания прототипа сверхбыстрой капсулы с пассажирами в 2020 году. В 2017 году Virgin Hyperloop планировала запустить первые коммерческие линии Hyperloop к 2020 году, но затем перенесла их появление на 2021 год. На календаре 22 февраля 2022 года и реальных «вакуумных поездов» Hyperloop по-прежнему нет. Впрочем, в мае 2021 года Virgin Hyperloop говорила о планах запустить коммерческие капсулы в 2027-м.

И вот сейчас Virgin Hyperloop отказывается от создания пассажирских перевозок в попытке переориентироваться на грузоперевозки. Компания объяснила такое решение «глобальными проблемами в цепочке поставок и всеми изменениями из-за Covid-19». Представитель Virgin Hyperloop также сообщил FT, что недавние сокращения позволят компании отреагировать «более гибко, оперативно и с меньшими затратами» и что решение о сокращении такого количества сотрудников не было «легким».

Что примечательно, Virgin Hyperloop уволила 111 сотрудников одним махом — по видеосвязи. Впрочем, это далеко не первый такой случай: в феврале глава Booking.com «уволил» всех сотрудников службы поддержки (почти 2700), включив предварительно записанное видео — им предложили перейти на аутсорс.

В DP World DP World — один из крупнейших мировых портовых операторов, который входит в состав инвестиционной компании Dubai World, принадлежащей правительству ОАЭ., которая владеет 76% всех акций Virgin Hyperloop, отметили, что грузоперевозки прибыльнее. Кроме того, в таком случае требования по безопасности ниже и проще получить необходимые разрешения от регуляторов.

В DP World также сообщили, что Virgin Hyperloop уже ведет переговоры с 15 потенциальными клиентами о создании грузовой версии Hyperloop, и что правительство Саудовской Аравии рассматривает маршрут, соединяющий ее портовый город Джидда со столицей Эр-Риядом.

Остается вспомнить, что Virgin Hyperloop One в своем время помогала экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну с реализацией проекта строительства тестового трека Hyperloop в рамках проекта HypeUA, но в 2019 году должность получил Владислав Криклий, который закрыл проект, заявив, что «проще изобрести технологию телепортации».