HyperX анонсировал геймерскую гарнитуру Cloud Mix, мышь Pulsefire Raid RGB, микрофон для стриминга Quadcast, память HyperX Predator DDR4 RGB и др. [CES 2019]

В рамках выставки CES 2019 геймерский бренд HyperX анонсировала масштабное расширение основных линеек своих продуктов. В частности, уже в ближайшие месяцы компания планирует начать продажи 16 ГБ модулей памяти Predator DDR4 RGB, геймерских мышей Pulsefire Raid RGB и стоечных микрофонов для профессионального стриминга Quadcast. Также поклонники бренда смогут оценить пурпурную версию гарнитуры HyperX Cloud Alpha и гарнитуру Cloud Mix, ранее доступную лишь в США.

Мышь HyperX Pulsefire Raid RGB построена на переключателях Omron с ресурсом в 20 миллионов срабатываний. Модель снабжена 11 программируемыми кнопками, а также скоростным оптическим датчиком Pixart 3389, способным работать с разрешением до 16000 DPI и обеспечивать плавную передачу движения. При помощи пакета программного обеспечения HyperX NGenuity геймеры смогут не только задавать свои собственные макросы на все 11 кнопок мыши, но и сохранять их в библиотеке макросов. Начало продаж HyperX Pulsefire Raid RGB запланировано во II квартале 2019 года по рекомендуемой розничной цене $59,99.

Также компания объявила о начале мировых продаж еще одной своей гарнитуры — HyperX Cloud Mix. Ранее она была доступна лишь покупателям в США, но с 2019 года Cloud Mix будет представлена и на рынках других стран по цене $199,99. Построенная на 40-мм двухкамерных динамиках модель обеспечивает качественное звучание и позволяет точно определять расстояние до источников звука в играх. Международная версия Cloud Mix снабжена отсоединяемым кабелем в оплетке и в проводном режиме работы совместима с платформами, оснащенными аудиопортом 3,5 мм. В беспроводном режиме гарнитура совместима с медиаустройствами, поддерживающими Bluetooth, и может работать до 20 часов от одного заряда батареи.

Специально для стримеров компания представила свой первый стоечный микрофон HyperX Quadcast, который поможет вести трансляции с ПК, PlayStation 4 и Mac. Микрофон оснащен виброгасящим амортизатором, легко доступными элементами управления уровнем звука, четырьмя переключаемыми диаграммами направленности, функцией отключения касанием и светодиодным индикатором состояния трансляции. Начало продаж новинки ожидается уже в марте текущего года по рекомендуемой розничной цене $139,99.

Оперативная память HyperX Predator DDR4 RGB 16 ГБ с рабочими частотами 3000 МГц и 3200 МГц призваны не только повысить производительность игровых систем до актуального уровня, но и помочь геймерам подчеркнуть свою индивидуальность и игровой стиль. Поставляемые в виде одиночных модулей и комплектов по 2 и 4 модуля с общим объемом до 64 ГБ, новинки оснащены полноцветной светодиодной подсветкой с фирменной технологией HyperX Infrared Sync, синхронизирующей цветовые эффекты модулей друг с другом по инфракрасному оптическому каналу. Память HyperX Predator DDR4 RGB 16 ГБ поступит в продажу уже в ближайшие недели по цене от $167,00.

Расширение линеек коснулось и геймерских гарнитур серии Cloud, на этот раз HyperX представил на суд игровой общественности пурпурную версию одной из своих топовых моделей Cloud Alpha. Как и ее классический аналог, Purple edition построена на базе 50-мм двухкамерных динамиков с разделением нижних и средних/верхних частот. Особое внимание разработчики уделили комфорту: для удобства геймера в гарнитуре применена фирменная пена HyperX с памятью формы, более мягкая и гибкая экокожа в оголовье, а также легкая и прочная алюминиевая рама. Гарнитура Cloud Alpha оснащена съемным кабелем с блоком управления уровнем громкости наушников и отключением микрофона, стоимость пурпурной Alpha составит $99,99, начало продаж запланировано на II квартал 2019 года.

Источник: HyperX