Только за первый день новый электромобиль Hyundai Ioniq 5 предзаказали 9 тыс. человек в Европе и 23,7 тыс. — в Южной Корее





Несмотря на достаточно высокую стоимость и проблемы с возгоранием батарей у другого электрического SUV бренда, новый электрокроссовер Hyundai Ioniq 5 демонстрирует рекордную популярность. Автопроизводитель официально заявил, что только за первые 24 часа с момента открытия предзаказов, свои заявки оставили более 9 тыс. человек в Европе и почти 24 тыс. — в Южной Корее. С учетом того, что с момента анонса прошла ровно неделя, текущие показатели еще выше.

В Европе компания получила 236 тыс. запросов от потенциальных покупателей из Европы, при этом количество предзаказов на единственную пока доступную версию Hyundai Ioniq 5 Project 45 втрое превысило лимит. Так как лимит составляет 3000 экземпляров, можно с высокой долей вероятности предположить, что речь идет о 9000 предзаказах. В этом плане не совсем понятно, как именно поступит компания. Если партия действительно ограничена 3000 экземпляров, то «опоздавшие» покупатели не получат свои экземпляры и говорить о 9000 предзаказов нет особого смысла. С другой стороны, на фоне подобной популярности автопроизводитель может пойти навстречу своим поклонникам и выпустить дополнительный тираж лимитированной серии, чтобы удовлетворить повышенный спрос.

На родном для бренда рынке Южной Кореи новинка Hyundai Ioniq 5 демонстрирует еще более впечатляющие результаты — только за первые сутки корейцы оставили 23,760 предзаказов. Судя по официальному сайту бренда стоимость электромобиля Hyundai Ioniq 5 Project 45 в Великобритании составит £48,000 ($67,850). Продажи новинки в Европе и Южной Корее стартуют к лету, а в США — к декабрю 2021 года.

Электрокроссовер Hyundai Ioniq 5 на основе фирменной платформы E-GMP будет доступен в двух версиях привода (задний/полный) и двух версиях батарей (58 кВтч и 72,6 кВтч). Максимальная полноприводная версия с батареей Long Range на 72,6 кВтч предоставляет 225 кВт суммарной мощности и 605 Нм крутящего момента от двух электродвигателей. Она набирает первые 100 км/ч всего за 5,2 секунды и разгоняется до 185 км/ч. Версия с задним приводом (мощность 160 кВт, момент 350 Нм, разгон до 100 км/ч за 7,4 сек) и такой же батареей обеспечивает запас хода до 470-480 км по измерительному циклу WLTP.

Версия с батареей Standard Range на 58 кВтч имеет более скромные характеристики. Полноприводный вариант с двумя электродвигателями получил суммарную мощность 173 кВт, момент 605 Нм и разгон до «сотни» 6,1 сек, а заднеприводный — мощность 125 кВт, момент 350 Нм и разгон до «сотни» 8,5 сек. Интересно, что для батареи 58 кВтч производитель пока не озвучивает запас хода, но исходя из простейшей пропорции можно предположить, что он составит порядка 350 км.

Источник: Hyundai